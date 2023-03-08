Страшное проклятие для россиян 3 Иван Яковина

8.03.2023, 8:27

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Иван Яковина

«Слава Украине!» в видео с расстрелом — это пророчество.

Хочу сказать несколько слов о видеозаписи, на которой российские военные убивают безоружного украинского воина.

Безусловно, этот воин являет собой пример удивительного спокойствия, достойного мужества, — полную антитезу истерическому визгливому такому псевдопатриотизму, который сейчас можно наблюдать в российских зомбоящиках.

Надо сказать, что даже враги были поражены его мужеством. Я прочитал один околовагнеровский телеграм-канал. Там написано: «Справедливости ради замечу, что военнослужащий Украины, несмотря на все сегодняшние терки, ушел более чем достойно».

Я уверен, что этот воин станет (да стал уже) одним из символов несокрушимости Украины, народа украинского на долгие годы вперед. Это самый настоящий герой, которого будут помнить еще очень долго.

Помните, в самом начале большого вторжения случилась история с островом Змеиный, когда туда подошел российский военный корабль, потребовал всем сдаться, и его послали по всем известному адресу. Я вот тогда сказал, что это событие — на уровне древнегреческой трагедии, когда небольшой отряд защитников оказывается перед лицом огромной армии вторжения. Они понимают, что биться не могут или если могут, то все они погибнут, и единственное, что остается, наложить на своего врага перед лицом богов скажем так Древней Греции, самое страшное проклятие-пророчество, которое обязательно сбудется. И оно рано или поздно настигнет тех, против кого направлено.

И вот тогда случилось именно это на острове Змеиный, когда этому кораблю посоветовали идти по всем известному адресу. Я тогда без особой надежды на исполнение этого проклятия говорил, но все равно сказал, что да это древнегреческий сюжет, это проклятие рано или поздно обязательно исполнится. Я не думал, что он исполнится настолько рано, потому что оно исполнилось буквально через несколько месяцев, когда крейсер Москва, тот самый крейсер Москва, который подошел к острову Змеиный был потоплен. А многие моряки с острова Змеиный оказались даже не убиты, а потом вернулись домой. То есть исполнилось это пророчество и проклятия в полном объеме, даже может быть с перехлестом.

Вот тут, как мне кажется, случай еще более яркий, еще более очевидный. Мы не только видим эту ситуацию, причем выглядит она гораздо более человеческой (там все-таки корабли, острова, тут просто люди), даже более драматичный и ответ украинского солдата, он еще более, холодный, достойный на вот эти угрозы в свой адрес. Я бы сказал, это пророчество еще более высокого уровня, то есть слова «Слава Україні» в его словах — это не просто приветствие, это предсказание, которое обязательно сбудется.

Это означает, что Украина обязательно победит в этой войне, что именно за Украиной будет слава. Имя этого человека будет славиться вечно, а вот враги его сгинут без имени и без памяти. Вернее, память о них останется, но крайне неприятная. Они сами, их потомки будут проклятые во веки веков. Так устроен наш мир.

Мне кажется, это очень важный сюжет. Он переносит войну с чисто эмпирического уровня, на такой метауровень, на символический уровень.

Вот это тоже удивительно: россияне много пишут сейчас это на всех Telegram-каналах, говорят об этом в телеэфирах своих и так далее, что расстрелянный солдат мог на самом деле быть россиянином и что украинцы в этом случае совершили военное преступление. Ну, это очевидный бред. Я даже не хочу обсуждать это, но один момент хочу отметить. Даже они, даже в России люди видят в этом солдате силу, смелость, мужественность и они очень-очень-очень хотят, чтобы он каким-то чудесным образом оказался россиянином. Знаете, что это такое? Это зависть. Они завидуют, они мечтают, чтобы у них появился такой же герой.

Вообще, с российской стороны в этой войне нет ни одного героя, ни одного человека, который проявил бы какие-то мужества, прославился. Все с закрытыми лицами, все заблюренные, нет ни одного человека, который покрыл бы себя какой-то славой, каким-то героизмом. Ноль. Потому, что в принципе не может быть. Потому что теоретически у захватчиков, оккупантов, карателей — какие могут быть герои? Никаких. Поэтому их там все лица и заблюренные. Они бандиты, убийцы, они безоружных людей убивают. И вот это вот зависть, даже тоска по герою.

Как ни старалась российская пропаганда, все равно в России очень многие увидели эту видеозапись, так вот, когда смотришь ее, видно, что этот человек, которого убивают, он прав. С любой стороны. И вот то обстоятельство, что он является украинцем, делает всю эту войну несправедливой на каком-то глубинном уровне, даже на подсознательном. Человек, когда смотрит этот ролик он понимает, что невинного человека убивают бандиты, и то, что он является украинцем, делает войну несправедливой, а его убийц — моральными уродами. Даже в глазах многих россиян. Для меня это было удивительным открытием — «зачем же так, ну не надо так» и так далее. То есть даже россияне понимают, что так поступать нельзя.

Эта история, этот случай, станет важным эпизодом во всей этой войне и в учебниках истории об этом солдате, его подвиге будет написано обязательно. Я думаю, что будут улицы названы его именем и памятники появятся, и так далее. Этот человек настоящий герой. Без всяких вопросов.

Иван Яковина, nv.ua

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