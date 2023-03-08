Новая русская смута 8.03.2023, 9:01

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В России начались знаковые события.

В России в последнее время происходят странные события – «поход» в Брянской области, полеты беспилотников, «хлопки» звучат все чаще. Все это может привести к тому, что война перебросится на территорию страны-агрессора.

Для России гораздо страшнее не все эти инциденты, а конфликт внутри российских элит, приобретающий все большие масштабы. Об этом «24 каналу» рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, конфликт существует и в силовых структурах.

Он отметил, что частная армия террориста Евгения Пригожина и подчиняющаяся Министерству обороны официальная государственная армия постоянно конфликтуют.

«По мере того, как Россия будет проигрывать войну и они будут сваливать друг на друга вину, а также делить ресурсы, этот конфликт обострится», – считает политолог.

По его мнению, если сегодня Пригожин просто ссорится из-за снарядов, которые ему не предоставляет Минобороны, то завтра они будут эти снаряды отбивать военными силами. А послезавтра будет новая российская смута.

«Когда рухнет фронт, тогда частные армии Пригожина и Кадырова, Росгвардия, Министерство обороны начнут воевать не с украинцами, а друг с другом. И это для российских властей самая опасная перспектива», – уверен Эйдман.

Он подчеркнул, что сейчас Пригожин пытается к своим «разборках» с Минобороны привлечь внимание населения. В российском «паханате» ворам нельзя апеллировать к «фрайерам». Они всегда апеллировали свои конфликты к «вору в законе» – Путину.

«А сейчас эта традиция упразднена. Пригожин подстрекает жителей Санкт-Петербурга против губернатора Александра Беглова, которого поставил сам Путин. В «разборки» воров или олигархов начинают вовлекать население», – убежден политолог.

По его мнению, когда конфликты обострятся и начнется реальное противостояние междразными кланами, они снова будут активно привлекать на свою сторону население.

«Условные фанатики-милитаристы будут поддерживать Пригожина, чеченцы – Кадырова, а москвичи и петербуржцы – либеральную группировку у власти, которая сейчас представлена мэром Москвы Собяниным», – подчеркнул он.

Игорь Эйдман предположил, если и дальше все так будет развиваться и война не закончится в ближайшее время, то она перебросится на территорию России и коснется россиян, которые пока надеятся отсидеться у телевизоров, глядя на то, что происходит в Украине, как на какой-то боевик.

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