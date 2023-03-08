«Один тюльпан в стиле Уэнсдей обойдется в девять рублей» 8.03.2023, 9:12

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фото: onliner

Почем в Беларуси продают элитные и обычные цветы к 8 марта.

Тюльпанные реки уже на улицах Минска. На Привокзальной площади цветочная ярмарка начинается у «Ворот Минска» и тянется до подземного перехода у входа в метро. Цена за тюльпан здесь начинается от 2,5 рубля в зависимости от сорта. Цветочные изыски и экзотику не проблема найти в салонах флористики.

Журналисты onliner.by посмотрели, какие букеты и почем в этом году предлагают минчанам.

Роза — из Эквадора, мимоза — из Италии

Для флористов 8 Марта начинается в январе, рассказывают в магазине цветов Botanique. И даже если кажется, что горизонт планирования — один день, запрос на цветы к празднику формируется как минимум за два месяца. Чтобы вовремя получить товар хорошего качества по вменяемой цене, все нужно просчитать заранее. Для сравнения: в обычные дни заказ делается примерно за неделю.

Крупные фирмы-поставщики закупают «срезку» напрямую у производителей либо через цветочные биржи. Один из главных таких аукционов находится в голландском местечке Алсмер. На утренние торги здесь ежедневно выставляются миллионы цветов. Закупщики со всего мира стараются поймать лучшие предложения по хорошим ценам, а затем перепродать нежный товар оптовым клиентам. Магазины, салоны, студии декора — следующие звенья цепочки «купи-продай».

Логистика цветов — отдельная тема. Из Европы они обычно доставляются автотранспортом. Когда цветы приезжают в Минск и оказываются в салоне, они снова попадают в холодильник. Внутри плюс 4 градуса. За стеклянной дверью — цветочная карта мира.

Пока флористы распаковывают розы, представляю, какой путь им пришлось преодолеть. Тут устанешь, пока из Уручья в Малиновку доедешь, а они из Эквадора. Эта южноамериканская страна — среди лидеров по выращиванию популярного цветка.

— Эквадорская роза может больше месяца лежать «на сухую», то есть без воды, и все с ней будет отлично — при условии, что она вовремя срезана и правильно хранится, — поясняют флористы салона.

А это тюльпаны в стиле Уэнсдей Аддамс с бутонами оттенка индиго.

Здесь обошлось без работы селекционеров: в воду, куда опускаются стебли, добавляется краситель. Цветок пьет — бутон приобретает смелый оттенок. Эти тюльпаны приехали в Минск уже окрашенными. Эксперимент голландских цветоводов смотрится вполне себе инстаграмно. Чем больше лайков, тем больше продаж.

Один эпатажный цветок цвета ночного неба обойдется примерно в 9 рублей.

— Сегодня тренды в теме цветов задают популярные блогеры. Кто-то пробежался по Минску с букетом гипсофила, сфотографировался, запостил в Instagram — и понеслось. Всем резко понадобился такой же монобукет — «чисто для фото», — рассказывают флористы.

Еще один цветочный тренд — «французские» розы. Нет, они не обязательно выращены во Франции. Их отличает бутон — пышный, воздушный, как зефирное облако.

— Один покупатель упорно доказывал нам, что это особый сорт, хотя на самом деле это не так. Большинство роз приезжают «на сухую», они обезвожены, так нужно для транспортировки. В таком состоянии лепестки невероятно пластичны, их можно вывернуть, не повредив, и придать бутону новую форму. На стойкость цветка это не влияет, — объясняет флорист салона Екатерина. — Другой горячий тренд — гвоздика. Этот цветок пережил период забвения и еще недавно воспринимался как отголосок советского времени: «Две — на похороны, три — любимой». Но в последнее время появилось много новых сортов. Плюс это цветок долгоиграющий и недорогой.

Самые неожиданные запросы прилетают от отчаянных романтиков. Например, срочно нужен белый пион в январе.

— Объясняем, что это будет стоить как крыло от самолета. Да и качество такого цветка — как повезет. Сезонность никто не отменял. Обычно здравый смысл побеждает.

Хотя раньше найти сирень в марте казалось задачей примерно той же сложности, что и подснежники в январе.

Сегодня все реально — 30 рублей за ветку голландской сирени.

«Процентов 70 клиентов любят миленькие букеты»

За последние 7—10 лет цветочные салоны, которые специализируются на замысловатых букетах, стали обычным явлением. Но официально профессия «флорист» появилась в Беларуси всего месяц назад. До этого все, кто создавал красоту из цветочного многообразия, считались продавцами.

— Вам сколько алых роз? Три? В целлофан обернуть? Это работа продавца. Флорист создает букеты и не только отлично разбирается в цветах, но и знает законы композиции, понимает, что такое цветовой круг. А еще важно чувство вкуса. Без этого никак, — объясняют разницу в салоне.

Во флористику приходят из разных профессий. Основы изучают на курсах, разбираться в капризных характерах цветов продолжают в процессе работы.

— Процентов 70 клиентов любят миленькие букеты. Мы их нежно называем «пирожочки», — улыбаются флористы. — Такие обычно нравятся всем. Но лепить только «пирожочки» плюс-минус по одной и той же схеме надоедает. Флорист — это же творческая профессия. Начинаешь экспериментировать с формой, подбором цветов. Одна клиентка пошутила: «О, прикольная «кочка». Теперь нестандартные букеты, где есть всякие непонятности, так и называем — «кочки».

Эустома, рунункулюс, альстромерия, протея — вся эта цветочная экзотика точно не про «дешево и сердито». Если скалькулировать вау-эффект, то цены на «пирожочки» и «кочки» — от 60 рублей. Флористические шедевры перешагнут за 100 рублей.

Накануне 8 Марта спрос на цветы увеличивается раз в 10. Флористы шутят: «Начинается наш страшный сон».

— Если цветы, то розы, остальное не цветы. Этот стереотип еще жив?

— Для кого как. Бывает, только что приехала новая поставка, заходит мужчина средних лет: «Есть красные розы? Нет? Ай, ничего у вас нет!» Но мы и не стремимся угодить всем. Делаем акцент на флористику, — объясняют специалисты. — Но есть и подготовленные клиенты. Один такой звонил: «Есть красные анемоны?» Обычно же мужчины показывают в телефоне картинку букета, который нужен. Или просят флористов «сделать красиво».

А что с цветами на Комаровке и вокзале?

На сезонном рынке Комаровки в фаворитах мимоза и тюльпаны. Ветки желтых пушистиков продают от 1 рубля за крохотную до 15 за пышную.

— Не эту, а вот ту! — придирчиво выбирает покупатель средних лет мимозу.

— А почему мимоза? Семейная традиция на 8 Марта?

— Да. И она же стоит потом месяцами как сухоцвет. Хорошо смотрится.

— Возьмите за 15 рублей, — показывает ему продавец красивую ветку.

— Найдите мне за 8 рублей похожую, — улыбается покупатель.

На Комаровке цены на тюльпаны — в среднем от 2,5 до 3,5 рубля.

На Привокзальной площади цена за тюльпан — от 2,5 до 4 рублей в зависимости от сорта. Палитра цветов впечатляет: от пастельных до кричащих.

— А это что за чудо природы? — рассматриваю необычный экземпляр, у которого несколько бутонов цвета охры.

— Это гибрид тюльпана и пиона. Маленькие бутончики, как детки, подрастут и тоже распустятся, — объясняет продавец.

— Сами выращиваете?

— Да, мы из Пинского района.

За такой махровый тюльпан с «детками» просят по 4 рубля.

В подземном переходе у вокзала охота за розами. Мужчины толпятся у павильонов «ДорОрс». Разбежка в стоимости — от 1,60 до 5,70 рубля в зависимости от высоты цветка и разновидности.

По сравнению с прошлым годом ценник на белорусские розы плюс-минус тот же. Например, в прошлом году скромная роза высотой 30 сантиметров стоила 2,40 рубля, а сейчас — 2,30. Те, что посолиднее, 70 и 80 сантиметров, год назад стоили 4,00 и 4,20 рубля, а теперь — 4,20 и 4,50 соответственно.

— Так, нужно пересчитать… 10, 11,12. Нужна еще одна такая же коробочка. Будет? — беспокоится молодой человек, который скупает цветочные композиции для коллег.

Цена вопроса — около 50 рублей за одну.

— Кому столько роз? — спрашиваю солидного покупателя с охапкой алых цветов у входа в павильон.

— Сколько любимых, столько и цветов, — шутит он, обнимая букеты.

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