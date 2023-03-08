Лысый в кепке на броневичке 1 Игорь Эйдман

8.03.2023, 9:20

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Игорь Эйдман

Пригожин — это Ленин сегодня.

Пригожин заявил, что питерского губернатора Беглова надо «гнать поганый метлой» и, по сведениям телеграм-каналов, готовит в Питере «народные протесты».

Пригожин - Ленин сегодня. Как и Ленин, Пригожин лысый, носит кепки, сидел в тюрьме и дедушка у него еврей. Кстати, у Ленина тоже была своя ЧВК, которая называлась красной гвардией.

Приедет Пригожин в Питер на вагнеровском броневичке и такое устроит...

А что, март в России - хорошее время для революций. Февральская революция, если считать по новому стилю, началась как раз в начале марта.

А если серьезно, выступления Пригожина - явный признак начала новой русской смуты. В любой стабильной авторитарной системе действует правило: представители правящей верхушки не выносят на публику внутренние конфликты. Искать поддержку можно только снизу вверх - у начальства, нельзя использовать недовольство населения против конкурентов. Массы должны молчать, быть покорны и воспринимать начальство как необсуждаемую данность.

Иначе власть раскалывается и теряет «чудо, тайну и авторитет». Вначале конкурирующие начальники будят народ и натравливают его на своих конкурентов, а потом он сметает и тех, и других.

В путинском паханате вору всегда было западло натравливать фраеров на другого вора. В случае конфликтов между высокопоставленными ворами их решал вор в законе, т.е. сам Путин. Его решения беспрекословно выполнялись.

Сейчас в паханате явно что-то пошло не так. Пригожин, не получив поддержки Путина в конфликте со своими врагами (Бегловым, Герасимовым т.д.), пытается поднять против них население. Решил, что власть вора в законе пошатнулась и тот ему больше не указ?

Это не просто некто Пригожин нарушает субординацию. Это раскол правящей «элиты», втягиваюший население в борьбу за власть. Следующий шаг - война различных группировок внутри правящей верхушки между собой с участием активизировавшихся народных масс. То есть, знакомая нам по истории русская смута.

Игорь Эйдман t.me

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