Шендерович: Путин кладет Россию плашмя 1 8.03.2023, 9:27

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Виктор Шендерович

Двуглавому орлу-дистофику оборвут крылья в ближайшее время.

Распад Российской Федерации, о котором в последнее время заговорили в Кремле, вполне реален.

Этот сценарий своими руками реализует сам диктатор Владимир Путин. Об этом рассказал в эфире «Ходорковский LIVE» известный российский писатель, политэмигрант Виктор Шендерович.

«К расчленению России сейчас ведет сам Путин… Запад здесь совершенно ни при чем. Сейчас Россия достучится в эти имперские кости могильные, ляжет плашмя… Московское княжество в разные времена очень много завоевало и удерживает. Территории будут отпадать дальше, если Россия не очухается… Не придет к федерализму и свободе, чтобы те самые калмыки, дагестанцы, якуты выбирали себе власть сами, налоги оставляли у себя, не боялись федерального центра… Путин стремительно ведет к распаду России. Изо всех силы. В последний год он прямо работает на распад России. Он делает все, чтобы в ближайшем историческом времени России не было», - рассказал Шендерович.

Он уточнил, что РФ еще достаточно сильна, чтобы кошмарить собственные народы и соседей, но эти силы стремительно уменьшаются.

«Этот двуглавый кровавый мутант… всех кровавит когтями и расклевывает. Этой России скоро не будет - силушек маловато, орел-дистрофик. У него еще есть силы пролить кровь по периметру, но это закончится. Вломят, оборвут крылья в ближайшее время… В течение 5 - 10 лет с этим будет покончено», - констатировал российский писатель.

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