Грузинская оппозиция объявила новую акцию протеста11
- 8.03.2023, 9:47
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Заявлено о ежедневных протестах до полной отмены закона об «иноагентах».
Грузинская оппозиция объявила новую акцию протеста в среду во второй половине дня (15.00 по местному времени) на площади перед зданием парламента в Тбилиси, передает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ и телеграм-каналы.
«Против мирной акции была применена спецназом и полицией непропорциональная сила. Задержаны очень много участников акции, среди них лидер оппозиционной партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. На площади перед парламентом соберутся на акцию еще больше людей, чем вчера», - заявил журналистам лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Гиоргий Вашадзе.
Он полагает, что «мировое сообщество обязательно осудит за разгон мирной акции действующие грузинские власти». Грузинские оппозиционные политики обещают перейти к ежедневным протестам до победы.
Как сообщал сайт Charter97.org во вторник, 7 марта, после принятия парламентом Грузии в первом чтении закона об «иностранных агентах» в Тбилиси начались массовые протесты, в ходе которой произошли несколько столкновений с полицией.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку манифестантам и пообещала наложить вето на закон.