«В Польше мне стреляется намного легче» 8.03.2023, 9:53

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Карина Козловская

Фото: Евгений Тинкевич, minsksport.by

Белорусская лучница рассказала о жизни в соседней стране.

22-летняя белорусская лучница Карина Козловская — обладательница гран-при Европы 2019 года в личном первенстве, серебряная медалистка Европейских игр-2019 и финалистка Олимпиады в Токио. В мае 2022 года она была вынуждена уехать из Беларуси.

Жизнь и спорт в Беларуси, начиная с 2020 года, девушка тогда описывала как «ад», поскольку, по ее словам, она сталкивалась с давлением из-за выражения своей гражданской позиции и участия в акциях протеста летом 2020 года. Весной прошлого года, практически ни с кем не попрощавшись, Козловская покинула Беларусь. Теперь она живет и тренируется в Польше, пишет «Салiдарнасць».

— Это уже вторая весна, которую вы проводите в Польше. Как вы себя здесь чувствуете?

— Хорошо, готовлюсь к международным стартам. Через месяц, надеюсь, поеду на кубок Европы. У меня нет чувства, что вот-вот будет годовщина моего переезда — все как будто во сне.

Сразу после переезда мне было очень тяжело. Я уехала в срочном порядке, много с кем не попрощалась, даже со своим личным тренером. За это мне было немного стыдно, и я перед многими извинялась. Мне кажется, морально я не была готова к переезду — много переживала и плакала. Мои молодые коллеги меня поддержали, сказали, что я все сделала правильно, а старшее поколение восприняло этот шаг как предательство.

Сегодня Карина тренируется и выступает за польский клуб «Лучник», который базируется под Краковом, в небольшом городке Живец.

— Это мой первый переезд в другую страну, но я уже как-то привыкла, считаю, что Польша стала моим вторым домом. Нашла здесь друзей, в основном, общаюсь с поляками и украинцами.

Клуб снимает мне квартиру, платит зарплату, обеспечивает обедами. Я первая в этом клубе, кто приехал на таких условиях. До меня на похожих условиях приезжала девушка из Украины, но это было около пяти лет назад. Можно сказать, мне здорово повезло.

В клуб я попала, поскольку написала письмо в польскую Федерацию стрельбы из лука, поинтересовалась, есть ли возможность предоставить мне условия для тренировок или продолжить карьеру. Со мной связались представители клуба «Лучник Живец» и сказали, что готовы предоставить все условия для тренировок и заработную плату.

— Не было страшно — все-таки это другая страна, язык?

— Я сразу узнала, что в клубе будет знакомое лицо, и очень этому обрадовалась. Тренера «Лучника» я видела раньше на соревнованиях, мы даже немного общались.

Первое время было много стресса из-за польского языка: я учила грамматику, еще будучи в Беларуси, но боялась, что скажу что-то не так. Повезло, что мой тренер немного знает русский, он помогал мне в общении. Потом, когда он понял, что я нормально общаюсь на польском, стал говорить со всей группой только на польском.

Второй тренер у нас иностранец, мы общаемся с ним на английском.

— Вы рассказывали, что в Беларуси у вас был тяжелый график тренировок. Как с этим в Польше?

— Здесь я тренируюсь даже больше — с 8.30 до 16.30 с перерывом на обед. В период соревнований после дают один день выходной. Я бы сказала, что дни очень насыщенные. Но надо учитывать, что я начинала с коротких тренировок, и мой переход на такое расписание был довольно плавным.

В итоге это сказалось на мне лучшим образом: стало легче стрелять на соревнованиях, потому что это занимает примерно столько же времени, сколько на тренировках. То есть я не сильно устаю.

Я бы в целом отметила, что в Польше мне стреляется намного легче, чем в Беларуси. Там чувствовался какой-то контроль, а здесь все свободней.

В Беларуси министерству, главе Федерации не нравилось, как я тренируюсь, они хотели увеличить количество тренировок за счет давления. Здесь я пришла к этому самостоятельно.

— Какие еще отличия уже успели увидеть между белорусским и польским спортом?

— Во время организаций совернований в Беларуси все на стрессе, переживают, чтобы все прошло идеально. Организовывают все с расчетом на то, что может что-то случиться. В Польше все проходит более расслабленно. В принципе, это не плохо — меньше стресса, меньше проблем.

В Беларуси, когда думали о худшем, то все худшее и случалось. Здесь наоборот.

— В Минске, помимо спорта, вы учились в БГУФК. Задумываетесь о получении высшего образования в Польше?

— Мне очень обидно, что не смогла окончить университет в Беларуси. Я разговаривала с кафедрой, деканатом, хотела перейти на дистанционное обучение, но мне отказали. Поэтому пришлось уехать, все бросив.

Я планирую получить высшее образование, правда, пока что не определились с профилем: возможно, это будет что-то связанное с языками или программированием. Но пока я планирую подтянуть свой польский. А поступать, возможно, буду уже после окончания карьеры.

Здесь гораздо легче пойти работать тренером: достаточно просто пройти курсы, и уже можно открывать свой клуб. Мне бы хотелось попробовать себя в тренерстве, но высшее образование не будет лишним.

— В каких городах вы уже побывали на соревнованиях, рады своим результатам?

— В Познани, Кракове, Варшаве и многих других. Мне нравится организация соревнований: больше похоже на международные старты, чем на национальные. Есть мелкие соревнования — они больше напоминают белорусские. А так, поляки стараются делать свои соревнования приближенными к международным стартам, таким как чемпионат Европы или мира.

В основном, я выступаю так, как сама от себя ожидаю. Иногда что-то не получается: бывает, тяжело собраться, потому что скучаю по дому. Летом мне удалось побить свой рекорд: прошлый был 663 очка, сейчас — 666. Это были классные ощущение, помимо установления нового личного рекорда, на тех соревнованиях я выиграла три золотых медали, и была очень довольна результатом, поскольку последний свой рекорд я ставила в 2019 году.

Это значит, что я могу двигаться дальше.

— Как у вас обстоят дела с получением польского гражданства?

— Сейчас мы подали заявление и ждем ответ. Но ожидание может продлиться более двух лет. На соревнованиях в Польше я выступаю как полька, потому что у меня есть карта поляка. Мы также планируем написать письмо в международную федерацию, чтобы меня допустили к международным стартам. Надеюсь, что все получится.

В целом, я стараюсь ставить себе маленькие цели: отобраться в национальную команду, потом в сборную. Сильно далеко стараюсь не заглядывать, чтобы было меньше стресса.

— Вы часто высказываетесь или делаете репосты о ситуации в Беларуси, войне в Украине. Принимали участие в обращении к белорусским военным. Это не мешает вам как спорстменке?

— Я всегда интересовалась чем-то, помимо спорта. Если брать образование, то это был строительный колледж. Чем больше ты видишь вокруг себя, тем лучше. Как сегодня можно не читать новости? Идет война, я не могу пройти мимо.

Я считаю, что голос молодых людей очень важен сегодня в политической повестке. Мы растем, смотрим на взрослых, все видим и все понимаем. Казалось бы, старшее поколение должно нам показывать: как должно быть, а как — нет.

Но получается, что в Беларуси нам не дают право голоса и говорят, что мы еще слишком молодые, чтобы что-то понять.

— Есть ли кто-то из белорусских политзаключенных, за судьбой которого вы особенно наблюдаете?

— Больше всего я интересовалась судьбой Александра Ивулина. Он, слава богу, недавно освободился и уже в безопасном месте. Я ему написала, он поблагодарил меня за поддержку и написал, что это очень мило. Ивулин — очень приятный человек, однажды мне удалось увидеться с ним вживую.

В целом, мне очень тяжело думать о судьбах политических заключенных и понимать, что я не могу ничего сделать для их освобождения.

— Вы сказали, что иногда не можете собраться, потому что скучаете по дому. По чему сильнее всего?

— Ностальгия меня накрывает довольно часто. Я очень люблю Беларусь, свой родной Минск. Скучаю по городу, семье, друзьям. Бывает, вижу что-то в Польше и думаю: круто, у нас такого нет. А потом перебиваю себя: где, у нас? Я все-таки уже здесь, надо привыкать к новому месту.

— Не жалеете, что приняли решение уехать?

— Я считаю, что все сделала правильно и вовремя: у меня еще есть время подготовиться к Олимпийским играм. Хотя, когда уезжала, я была готова к тому, что моя спортивная карьера и вовсе закончится, первоочередно было остаться на свободе.

Здесь я могу открыто говорить о происходящем в мире и быть уверенной, что нахожусь в безопасности. Очень важно иметь возможность высказываться. Мои друзья, знакомые из Беларуси и Украины знают, что я их поддерживаю.

И мне бы хотелось, что в будущем в белорусском спорте больше смотрели на спортивные результаты спортсмена, а не на какие-то другие вещи: личную жизнь или гражданскую позицию, к примеру.

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