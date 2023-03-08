Газ ползучий 1 8.03.2023, 10:14

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Фото: Даниил Африн, специально для «Новой газеты Европа»

Стало известно, что стоит за таинственным самоубийством топ-менеджера «Газпрома».

В течение всего прошлого года топ-менеджеры российских нефтегазовых компаний один за другим умирали при подозрительных обстоятельствах. В конце февраля 2022 года якобы покончил с собой замгендиректора по корпоративной безопасности Единого расчетного центра «Газпрома» Александр Тюляков. Его нашли мертвым в гараже-пристройке в охраняемом корпоративном поселке «Газпрома» Ленинский в Выборгском районе Ленинградской области, рядом с трупом была найдена предсмертная записка.

Спустя два месяца в квартире на Университетском проспекте в Москве нашли мертвым 51-летнего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева — рядом с телами жены и несовершеннолетней дочери. Агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщало, что, по версии следствия, Аваев сам убил жену и дочь, а затем покончил с собой.

Даже спустя год нет ясности относительно причин этих смертей, результатов расследования или реакции госкомпаний на них. «Новая газета Европа» вместе с «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что эти топ-менеджеры работали в структурах, которые связаны с финансовыми махинациями на многомиллиардных контрактах с «Газпромом», бенефициарами которых стали семья зампреда правления газовой монополии и его близкие друзья — выходцы из спецслужб и военные.

Отель на четверых

После начала боевых действий в Украине Россия составила список «недружественных» стран. В основном в него попали страны, которые входят в оборонительный альянс НАТО или главы и правительства которых выступили против спецоперации. Среди них есть и Черногория, вступившая в НАТО еще в 2017 году. Сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года президент Черногории Мило Джуканович осудил его, а в саму страну в течение последующего года эмигрировало большое количество россиян, не согласных с происходящим.

Отсутствие визового режима сделало Черногорию одним из самых популярных направлений и для российских туристов. Курортный сезон в стране длится с мая по октябрь, в это время можно купаться в Адриатическом море или в Которском заливе. На морском побережье находится крупный муниципалитет Херцег-Нови с множеством отелей высокого класса.

Один из них — пятизвездочный отель Lazure. Он располагается на первой линии в городке Мельине и состоит из двух корпусов люксовых и обычных номеров и апартаментов, двух ресторанов, спа-центра и фитнес-центра с бассейном. Есть у отеля и собственная пристань для яхт. Остановиться на ночь в таком отеле стоит недешево: судя по данным сайта для бронирования жилья Booking, который ушел из России после российского вторжения в Украину, в марте сутки в стандартном номере на двоих обойдутся примерно в 10 тысяч рублей, а проживание в номерах категории «люкс» или апартаментах может доходить до 30 тысяч рублей за ночь. В туристический сезон цены еще выше: любой номер на двоих стоит от 20 тысяч рублей.

Два корпуса отеля Lazure и примыкающая к ним марина. Фото: Даниил Африн, специально для «Новой газеты Европа»

Пятизвездочный отель Lazure вместе с пристанью и ресторанами принадлежит черногорской компании Lazure Montenegro, зарегистрированной в Херцег-Нови. Эту компанию, в свою очередь, учредила другая — Imperio Holdings Limited, которая владеет 100% Lazure.

Отель начали строить в 2015 году, и спустя всего три года строительство завершили. Новый комплекс частично разместился в исторических зданиях крепости Лазарет, возведенной еще в XVIII веке. Согласно инвестиционному соглашению, которое есть в распоряжении «Трансперенси» и «Новой-Европа», именно Imperio Holdings Limited согласовывала необходимые для постройки отеля технические условия с властями Черногории в 2015 году, в том числе получала разрешения от комитетов, отвечающих за сохранение культурного наследия страны.

Слева на фото — здание Лазарета в Мельине, построенное в XVIII веке. Теперь это один из корпусов отеля Lazure. Фото: Даниил Африн, специально для «Новой газеты Европа»

Отель не скрывает некоторых своих инвесторов. Один из них — Валерий Пустарнаков — в 2015 году привозил туда свою коллекцию картин петербуржских художников-реалистов. Но в свидетельстве о регистрации Imperio Holdings Limited (также есть в нашем распоряжении) указано, что доли в компании поделены между четырьмя россиянами: Валерием Пустарнаковым, Игорем Калайдой, Сергеем Мартыновым и Федором Хомяковым.

В свидетельстве о регистрации Lazure эти четыре человека уже не указаны, однако в предыдущей версии этого документа фигурировали имена родственников некоторых из них: например, дочери Мартынова — Анны, которая значится там в качестве менеджера, и брата Валерия Пустарнакова — Вячеслава, который не так давно отдыхал именно там, в Черногории.

Брат Валерия Пустарнакова Вячеслав в Черногории. Фото: «Одноклассники»

После начала спецоперации счета Imperio Holdings Limited в Черногории могли быть заблокированы по подозрению в отмывании средств, как сообщили наши источники. Однако документально проверить эту информацию нам не удалось. Коснулась ли предполагаемая блокировка работы отеля Lazure, неизвестно, но в 2023 году он был закрыт целый месяц, с 4 января по 9 февраля, — как утверждалось, для «подготовки к сезону».

Объявление, размещенное около отеля Lazure. Фото: Даниил Африн, специально для «Новой газеты Европа»

В 2022 году совладельцы компании Федор Хомяков и Валерий Пустарнаков, по словам нашего источника, не смогли объяснить финансовой разведке Черногории происхождение как минимум 30 миллионов евро, которые они переводили на счета IHL. Чтобы выяснить, откуда россияне получили эти подозрительные суммы, черногорская финразведка могла обратиться за помощью к России по линии Интерпола, рассказывает тот же источник «Новой-Европа» и «Трансперенси». Подтвердить это документально тоже не удалось.

Однако российские госорганы до сих пор никак не отреагировали на запросы международной организации. Причина может заключаться в том, что всех владельцев черногорской компании объединяет принадлежность к национальному достоянию — государственной компании «Газпром».

Самая крепкая дружба

«Сейчас нас снова пытаются разобщить и ослабить. Идет ожесточенная борьба за наши чувства и умы, за наше отношение к Родине, за нашу общность как нации», — убеждал в марте 2022 года сотрудников компании председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Но похоже, что не все они с этим согласны.

Сергей Хомяков работает в «Газпроме» с 2007 года и сейчас занимает должность заместителя председателя правления и возглавляет службу корпоративной защиты. Уроженца Республики Карелия Хомякова считают «правой рукой Миллера» и представителем ленинградско-карельского клана «Газпрома», к которому относят также нескольких бывших и нынешних сотрудников ФСБ Ленинградской области и Карелии, — среди них, например, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

«Я добавлю то, чего вы не знаете, но со временем узнаете. Студенческие отряды — это еще и самая крепкая дружба. 45 лет прошло, а мы до сих пор общаемся», — хвастался Сергей Хомяков на встрече со студентами Политеха. Сергей Хомяков в 1976 году окончил Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ), позже получил степень кандидата экономических наук. Этот же вуз, правда, годом ранее, закончил и Валерий Голубев — бывший зампредседателя правления «Газпрома», отвечавший за внутренний рынок и покинувший пост в 2019 году. С 1979 года Голубев служил в ленинградском КГБ, затем, в 1991 году, перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга, а оттуда — в «Газпром», где сначала возглавлял дочерние предприятия компании, а в 2006 году стал членом правления.

Хомяков, по данным источников «Трансперенси» и «Новой-Европа», тоже служил в КГБ республики Карелия, чем может объясняться пробел в его публичной биографии с 1976 по 2002 годы.

Об этом периоде работы Хомякова упоминало в своем расследовании «Добытчики» и издание «Проект», называя Хомякова бывшим сотрудником ФСБ. Возможно, именно во время службы он и познакомился с Николаем Патрушевым, который с 1974 года также был сотрудником КГБ Ленинградской области, а в 1992 году был переведен в родную республику Хомякова на должность министра безопасности.

Специалисты с многолетним опытом

С 2003 года бывший сотрудник КГБ Хомяков стал заниматься в «Газпроме» как общей безопасностью корпорации и ее дочерних предприятий, так и организацией и проверкой сертификации госкомпании и сотрудничающих с ней организаций. Компаний, оказывающих услуги по предоставлению сертифицированного программного обеспечения, несколько, но только одна из них, являющаяся удостоверяющим центром, входит в так называемую Сеть удостоверяющих центров (СУЦ) «Газпрома».

СУЦ — это, по сути, часть структуры «Газпрома», которая имеет доступ к защищенной корпоративной информации и системе компании. В СУЦ включены центры, получившие разрешение от Корпоративного удостоверяющего центра «Газпрома» на работу с его электронной подписью и ключами к ней. В основном право на это имеют предприятия из структуры «Газпрома», но среди них есть и один коммерческий доверенный центр — ООО «Удостоверяющий центр Газинформсервис».

В открытом доступе нет перечня требований, которые центру надо соблюсти, чтобы попасть в СУЦ. Однако для получения государственной аккредитации, согласно ФЗ «Об электронной подписи», необходимо иметь как минимум 1 миллиард рублей собственных средств или 500 миллионов рублей при наличии филиалов не менее чем в трех четвертях российских областей.

Удостоверяющий центр «Газинформсервис» («ГИС»), входящий в СУЦ «Газпрома», официально аккредитован Минцифры и работает по лицензии от ФСБ России. Благодаря этой лицензии может осуществлять разработку, производство и распространение криптографических средств, шифровать информацию, а также обслуживать информационные и телекоммуникационные системы.

Удостоверяющий центр «ГИС» в 2011 году учредило ООО «Газинформсервис», сейчас же 90% уставного капитала удостоверяющего центра принадлежит Валерию Пустарнакову — тому же, который владеет частью черногорской компании Lazure Montenegro.

Также, по словам источников «Трансперенси» и «Новой-Европа», в «Газинформсервисе» работает 45-летний сын главы службы безопасности «Газпрома» Федор Хомяков. Это также подтверждает и тем, что телефонный номер Хомякова-младшего записан у его контактов: например, «Гис Федор Сергеевич». Как нам стало известно, в компании он занимает должность финансового директора.

Федор Хомяков с женой Еленой Тресковой. Фото: из личных соцсетей Тресковой

«Газинформсервис» не только является доверенным центром «Газпрома», но и заключает через аукционы госконтракты с тем же «Газпромом» и его «дочками» — «Оренбурггазтранс», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром межрегионгаз» и другими. Правда, зачастую подряды на значительные суммы компания выигрывает как единственный поставщик. Судя по описаниям госзакупок, «Газинформсервис» устанавливает защитное ПО и занимается обслуживанием систем и контролем качества. Всего за пять лет — с 2014 по 2019 год — «Газинформсервис» заработал на госконтрактах 4 миллиарда 230 миллионов рублей.

Номер телефона Федора Хомякова в одной из баз данных

«Газинформсервис», как сказано на сайте, был основан «специалистами по информационным технологиям и защите информации, имеющими многолетний опыт в данной сфере». В их числе — Валерий Пустарнаков, который также значится в списке бенефициаров черногорской компании Lazure Montenegro, он же раньше был указан на сайте «Газинформсервиса», в котором работает Хомяков-младший в качестве генерального директора. Пустарнаков проходил службу в научных организациях Минобороны России, причем в то же время, что и Игорь Калайда. Вместе они создали еще одно предприятие — «Технологические системы и оборудование» (ТСО), которое занимается доставкой оборудования для систем информационной безопасности.

ООО «ТСО» также имеет государственные контракты, причем только с «Газпромом» и предприятиями, которые оказывают услуги «Газпрому», — например, с АО «Гипрогазцентр». Все эти контракты заключались с ООО «ТСО» как единственным поставщиком, то есть перед принятием решения не проводилось никакого конкурса несмотря на то, что по этим контрактам «ТСО» не всегда поставляло уникальные продукты: например, так были закуплены годовые лицензии на антивирус «Касперский». С 2017 по 2019 год компания, принадлежащая Калайде и Пустарнакову, заработала больше двух миллиардов рублей на поставках «Газпрому» оборудования для защиты информации.

Тем же Пустарнаковым в 2007 году была учреждена еще одна компания — Уральский центр систем безопасности (УЦСБ). Услуги, которые она оказывает, похожи на те, что предлагают другие компании в этой сфере, — технологии для защиты информационной безопасности и обслуживание таких систем. Московский офис УЦСБ располагается в башне «Федерация» Москва-Сити, основные же офисы — в Екатеринбурге. Удивительно, но своим официальным дилером УЦСБ называет «Газинформинвест», который принадлежит тому же человеку, что и центр.

Уральский центр заключает контракты как с госорганами, например, с МФЦ или ФСБ по Свердловской области, так и с «Газпромом».

За несколько лет такого сотрудничества с государственной корпорацией УЦСБ заработал больше двух миллиардов рублей: центр был единственным поставщиком у региональных предприятий «Газпрома» и у головной организации.

Но и это не последняя компания, связывающая черногорскую Lazure Montenegro с российским энергетическим гигантом. По вопросам информационной безопасности с «Газпромом» сотрудничает Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ). Главный продукт этого института — разработанная им же платформа SafePhone для управления и обеспечения безопасности мобильной экосистемы предприятия. НИИ создал и другую программу — SafeOperator, которая автоматизирует предсменное и послесменное медицинское обследование и мониторинг состояния сотрудников. У этой компании также есть лицензия от ФСБ на работу с зашифрованной информацией, и ей разрешено производить и продавать «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».

НИИ СОКБ возглавляет уроженец Харькова и выходец из НИИ Минобороны России Игорь Калайда — тот самый, имя которого есть и среди владельцев черногорской Lazure Montenegro. Судя по данным сайта НИИ, «Газпром» — чуть ли не основной их заказчик: институт обеспечивал безопасность информационной системы как для головного офиса, так и для других предприятий госкомпании и даже для «Газпром телеком». НИИ СОКБ может обследовать объекты заказчика, анализировать угрозы его безопасности, внедрять и обслуживать системы. Также институт сертифицирует другие компании. На госконтрактах, заключенных с «Газпромом» с 2014 по 2017 год, НИИ заработал больше двух миллиардов рублей, причем почти все госконтракты он получил как единственный поставщик.

НИИ СОКБ зарегистрирован и находится на юго-западе Москвы в бизнес-центре «9 Акров», где располагаются в том числе несколько офисов «Газпромнефти», в которых находятся структуры компании, отвечающие за цифровые решения и корпоративные и региональные продажи. Там же зарегистрирована еще одна компания, в которой Игорь Калайда является соучредителем, — ООО «Альянс Реал Эстейт». Другой ее учредитель — Сергей Мартынов. В качестве основного вида деятельности при регистрации они указали аренду недвижимого имущества, добавив как дополнительные виды деятельности уже привычную Калайде работу с компьютерами и оборудованием.

У Мартынова есть дочь Анна, которая упоминается в документах черногорской компании Lazure Montenegro как ее менеджер. На странице девушки во «ВКонтакте» также указано, что с 2015 года она работала с IHL (Imperio Holdings Limited). В шутку там же Анна написала, что проходила воинскую службу в Посольстве РФ в Пакистане — как дочь разведчика. Скорее всего, ее отец Сергей Мартынов, как и Сергей Хомяков, раньше был сотрудником спецслужб.

Мартынову частично принадлежит также ООО «СИС Груп», находящаяся под тому же адресу и аналогично работающая в сфере компьютерной безопасности. Он делит компанию с несколькими соучредителями, в том числе с Сергеем Грудановым, который является ее генеральным директором, а в числе партнеров «СИС Груп» указан уже знакомый нам «Газинформсервис».

Семейный подряд

25 февраля 2022 года, через сутки после начала спецоперации, в одном из домов «газпромовского» поселка Ленинский в Ленобласти нашли тело топ-менеджера «Газпрома» Александра Тюлякова. В госкомпании Тюляков, как и Сергей Хомяков, отвечал за безопасность — правда, уже в Едином расчетном центре, который считается казначейством «Газпрома». Там погибший занимал должность заместителя главы.

По версии следствия, Тюляков убил сам себя, но его суицид оказался не первым среди топ-менеджеров нефтегазовых компаний: до этого в том же поселке погиб Леонид Шульман из «Газпром инвест».

После смерти Тюлякова «Новая газета» со ссылкой на «Фонтанка.ру» сообщала, что накануне гибели его видели «сильно избитым». «При каких обстоятельствах топ-менеджер «Газпрома» мог получить побои, остается загадкой», — констатировали журналисты. Однако источники «Новой-Европа» и «Трансперенси» связывают гибель Тюлякова с проблемами с черногорской компанией Imperio, однако в документах этой компании его имя нигде не фигурирует.

Карьерный путь Тюлякова похож на тот, что прошел Сергей Хомяков: хотя погибший не был коренным петербуржцем, вся его жизнь была связана с этим городом. Как и многие сотрудники служб безопасности, Тюляков вышел из спецслужб: окончил Академию ФСБ, больше 20 лет служил в войсках и органах КГБ и ФСБ. С 1999 года Тюляков стал работать в нынешнем «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», где в 2009 году занял должность заместителя гендиректора, а затем заместителя по корпоративной защите и управлению персоналом.

В Едином расчетном центре Тюляков работал с момента его создания, казначейство «Газпрома» как самостоятельный орган появилось в 2015 году. До 2019 года ЕРЦ возглавлял Евгений Дулин, затем его сменил некий Денис Болдырев, но всё это время Тюляков отвечал в центре за безопасность.

ЕРЦ, где работал один из погибших топ-менеджеров, также оказался связан с зампредом «Газпрома» Хомяковым. У главного «безопасника» Сергея Хомякова двое детей. Старшего сына зовут Федор, а его сына — снова Сергей. В семье Хомяковых, кажется, есть традиция называть мужчин именно этими именами. У Хомякова-старшего есть и младшая дочь Дарья, на которую записана одна из квартир семьи в Санкт-Петербурге. В середине 2010-х Дарья вышла замуж и сменила фамилию, став Болдыревой.

Как удалось узнать «Новой-Европа» и «Трансперенси», Дарья и Денис Болдыревы поженились в 2013 году. О самом Денисе ничего не известно: в сети нет его фотографий или хотя бы биографии с указаниями мест работы до того, как Болдырев пришел в ЕРЦ на должность первого заместителя директора сразу после создания центра.

Закупки Единого расчетного центра, который возглавляет зять Хомякова, последние годы засекречены. До сих пор непонятно, для чего госкомпании «Газпром» нужен отдельный расчетный центр — через него проводятся не все государственные закупки «Газпрома», а лишь некоторые, причем сам ЕРЦ никак не конкретизирует область своей деятельности. Более того, все госконтракты, заказчиком которых являлся ЕРЦ, заключались по процедуре закупки у единственного поставщика. Во многих из них предмет закупки достаточно туманен — например, «оказание дистанционных консультационных услуг» стоимостью в полмиллиона рублей. «Новой-Европа» и «Трансперенси» удалось узнать победителя в одной из закупок со скрытыми данными: им оказался уже известный нам «Газинформсервис». Не исключено, что в других закупках также побеждали компании, связанные с семьей Хомяковых, однако точно установить это невозможно.

Кроме того, известно, что ЕРЦ, который возглавляет Денис Болдырев, заключает госконтракты с принадлежащим «Газинформсервис» УЦ «ГИС», которым владеют друзья семьи Хомяковых. Точную сумму заключенных контрактов узнать, опять же, невозможно, поскольку центр не всегда раскрывает поставщиков. При этом через ЕРЦ каждый год проходит не меньше миллиарда рублей.

«Новая газета Европа» связалась с Денисом Болдыревым, который в ответ на все вопросы о компаниях Imperio и Lazure Montenegro, смерти Александра Тюлякова и женитьбе на Дарье Хомяковой повторял «нет», а потом и вовсе бросил трубку.

Хомяков-старший не только устроил жизнь бывших коллег и партнеров по бизнесу, но и позаботился о будущем своих детей. Его дочь Дарья, согласно имеющимся у нас данным, работала или до сих пор работает в «Газпромбанке» — информации о ней также нет в публичном доступе. Вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев покончил с собой два месяца спустя после самоубийства Тюлякова.

Сын Хомякова Федор тоже не просто занимает должность финансового директора «Газинформсервиса», который сотрудничает с «Газпромом», но является учредителем или совладельцем нескольких компаний — «Датаджайл» и «Наука-Сервис-Медицина».

«Датаджайл» Хомякова-младшего, как и другие компании, связанные с семьей Хомяковых, предоставляет услуги по обеспечению информационной безопасности. Организацию возглавляет петербуржец Сергей Лихоманенко — и он же сотрудничает с «Газинформсервис» и даже получает награды за хорошую работу по итогам года. С другой компанией, где Федор Хомяков тоже является соучредителем, — «Наука-Сервис-Медицина» — связана еще более интересная история.

Экскурс в медицину

«Наука-Сервис-Медицина» создана еще в 1993 году, когда Хомякову-младшему было всего 16 лет. На 2002 год ее владельцами были четыре человека: нынешний зампред правления «Газпрома» Сергей Хомяков, Алексей Власов, Андрей Пименов и Игорь Поликарпов. По возрасту эти мужчины довольно близки — им от 60 до 70 лет, и все они петербуржцы. В 2009 году, после того как Сергей Хомяков стал главой службы безопасности «Газпрома», он передал свои 25% доли в компании сыну Федору.

«Наука-Сервис-Медицина» входит в так называемую группу компаний «Тролль», однако домен, принадлежащий ей, не активен и ведет на страницу проекта по игре «Minecraft».

Судя по дате новостей на сайте компании, он не обновлялся как минимум с конца 2013 года — тогда «НСМ» анонсировала работы на сайте, которые, судя по всему, ведутся до сих пор.

Возможно, четверых мужчин заинтересовал бизнес в сфере медицины из-за образования и деятельности их жен. Как минимум двое — Андрей Пименов и Игорь Поликарпов — женаты на женщинах, которые учились в медицинских вузах. Согласно информации с их личных страниц «ВКонтакте», Елена Пименова окончила Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМА), а Татьяна Поликарпова — Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова (ПСПбГМУ). У Пименовой сейчас даже есть собственный центр подологии PodoProf, зарегистрированный на компанию «НСМ-Клиник», название которой схоже с тем самым ООО «Наука-Сервис-Медицина», когда-то открытой ее мужем вместе с Сергеем Хомяковым.

Основанная в том числе Хомяковым «Наука-Сервис-Медицина» якобы занимается дистрибуцией оборудования для кардиологии, неонаталогии и интенсивной терапии. По тому же юридическому адресу, на который зарегистрирована «Наука-Сервис-Медицина», находится еще одна компания — «НС-Медицина». Она, в отличие от компании-близнеца, действительно, работает.

«НС-Медицина» принадлежит тем же людям, что и «Наука-Сервис-Медицина», за исключением Федора Хомякова: его в числе совладельцев компании уже нет. «НС-Медицину» возглавляет сын брата ее владельца Игоря Поликарпова — Сергей. Компания получала госконтракты от дочерних предприятий «Газпрома» вплоть до 2018 года, но на ее официальном сайте размещены положительные отзывы от филиалов «Газпрома», датированные также 2019 и 2021 годами.

На поставках медицинского оборудования и расходных материалов «НС-Медицина» заработала не так много по сравнению с другими предприятиями, принадлежащими близким людям Сергея Хомякова: общая сумма заключенных ею госконтрактов составляет как минимум 208 миллионов рублей. «НС-Медицина» представлена и на площадке для электронных торгов «Газпромбанка».

В 2004 году компания «Наука-Сервис-Медицина» основала еще одну компанию — «Стройреанимация», которая также занимается продажей медицинских изделий и техники. Затем к числу совладельцев компании присоединились уже знакомые нам Елена Пименова и Татьяна Поликарпова, а к 2015 году среди них оказался и сам Андрей Пименов, некогда учредивший «Наука-Сервис-Медицина». Чуть больше чем за десять лет «Стройреанимация» заключила около 400 госконтрактов на общую сумму почти в четыре миллиарда рублей.

Однако в отличие от остальных компаний с «Газпромом» она не сотрудничала, предпочитая госконтракты с бюджетными организациями: родильными домами, поликлиниками и городскими больницами.

Однако если посчитать сумму всех госконтрактов, заключенных «Газпромом» с близкими Сергею Хомякову компаниями, получится чуть больше шести миллиардов рублей — даже без учета выручки «Стройреанимации», которая по меньшей мере не заключала контракты с госкомпанией напрямую. Одна только «ТСО», созданная будто бы специально под такие контракты, заработала на них около миллиарда рублей за один год.

Финальная распродажа

Когда финансовая разведка Черногории потребовала от совладельца компании Imperio Holdings Limited и отеля Lazure Федора Хомякова объяснений о происхождении перечисленных им на счета компании средств, он сослался именно на ООО «Наука-Сервис-Медицина» и некую «прибыль на российской фондовой бирже». Тогда Хомяков-младший смог документально подтвердить переводы только на сумму в 211 тысяч евро с личных счетов, которые оказались его личными доходами за четыре года работы, с 2013 по 2017 годы, и 500 тысяч евро от ООО «Наука-Сервис-Медицина». Но эти суммы были лишь малой частью денег, к которым у черногорских спецслужб возникли вопросы: всего за несколько лет Федор Хомяков перевел на зарубежные счета Imperio Holdings Limited 15 миллионов евро.

Очевидно, ответ Хомякова не устроил финразведку, поэтому, как утверждает наш источник, счета компании были заморожены до того момента, пока он не сможет объяснить происхождение перечисленных средств. «Наука-Сервис-Медицина», долю которой Хомяков-старший когда-то передал сыну, действительно, не могла заработать столько денег даже за несколько лет: прибыль компании в последние годы не превышала нескольких десятков миллионов рублей, а сумма всех ее активов близка лишь к 100 миллионам рублей.

В конце 2021 года Lazure Montenegro, согласно документам компании, почему-то стала распродавать принадлежащие ей апартаменты. Об этом же в декабре 2022 года рассказала бывшая менеджер отеля Анна Мартынова, дочь Сергея Мартынова. Девушка объяснила, что помимо отеля у Lazure Montenegro был собственный мебельный салон, который и обставлял апартаменты. «Всего одна из 58 квартир была продана без мебели (только с кухней и гардеробом), все остальные покупатели если в начале и имели амбициозные планы обставить всё самостоятельно, то потом неизбежно сдавались нашему салону. Ну и отчасти он был сделан просто для вдохновения», — написала она.

Пост Анны Мартыновой в ее личном Instagram-профиле

Некоторые квартиры были проданы родственникам владельцев компании Imperio Montenegro: например, одну в январе 2023 года получила Татьяна Калайда — жена Игоря Калайды. На сайте компании, продающей несколько таких апартаментов, их можно купить примерно за 600 тысяч евро.

Фото: Даниил Африн, специально для «Новой газеты Европа»

«Новая газета Европа» дозвонилась до Валерия Пустарнакова и Федора Хомякова, но оба они отказались отвечать на наши вопросы.

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