Под Бахмутом погиб легендарный комбат львовских десантников 8.03.2023, 10:29

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С 2014 года он участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку и Широкино.

6 марта на Донбассе погиб командир аэромобильного батальона 80-й ОДШБ Андрей Луканюк.

Украинского защитника не стало во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Еще один украинский защитник отдал свою жизнь за нашу свободу: вчера во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела КСП погиб командир аэромобильного батальона 80-й ОДШБ майор Андрей Луканюк», – написал Братчук.

Трагическую смерть также прокомментировали и в пресс-службе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

«С грустью сообщаем, что 6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела КСП аэромобильного батальона погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич», – написали в сообщении.

Что известно о Герое

С 2013 года Андрей Луканюк активно участвовал в формировании 3-й батальонной тактической группы 80 ОДШБ. С 2014 года он выполнял боевые задания в должности командира роты, участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино.

В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон бригады.

«Андрей Валерьевич был офицером, которого уважали, он был настоящим примером военной доблести и славы. Требовательный и справедливый. Выражаем искренние соболезнования семье. Склоняем головы в великой скорби», – написали в пресс-службе 80-й ОДШБ.

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