Весеннее обострение 2 8.03.2023, 10:36

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Диктатор решил позориться до конца.

«Мы редко цитируем синепалого синегуба, но здесь приведем несколько шизоидальных цитат из марта 2017 года», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

«Тема безопасности и обороны находится исключительно в рамках президентских полномочий. Я уделяю этому очень серьезное внимание. Я за свои годы не помню такой ночи, чтобы было пять крупных происшествий».

«Настораживает то, что как только у нас зашевелилась пятая колонна... Они и сами зовут, и желающие появились устроить нам тут заварушку. Вы должны понимать, что в мире таких людей не сотни тысяч, но тысячи есть, - специалистов, которые совершают провокации. Они, конечно же, управляются спецслужбами определенных государств».

«Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».

«Сейчас следствие разберется. Возбуждено уголовное дело. Они всячески пытаются прорваться на нашу территорию. Это не единичный случай, не в этом только году. Они постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси».

Нашли сходства? Вообще такие весенние обострения не раз случались по весне и ранее. То джип на границе, то вооруженные боевики «Белого легиона», то заговор винни-пухов («Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал»).

Все то же самое: обязательно иностранные спецслужбы, обязательно несколько недружественных государств, обязательно переход границы (не отпускают воспоминания о «боевом» прошлом в пограничных войсках), обязательно специальная подготовка и высочайшие технологии. Ничего нового, весна, авитаминоз, недружественный запад, и Зеленский. Проходим мимо и идем дальше, не обращая внимания.

Отметим пока только на полях, что признан факт атаки самолета и нанесения ему ущерба. То есть изначальные версии пропаганды про фейк идут в корзину. Сейчас начнется игра в стиле «Райнэйр», когда будет выдаваться много версий в надежде запутать всех и вся. Детальнее остановимся позже.

Слоган прежний – позориться до конца. Но сейчас ситуация опаснее, чем в иные годы. На дворе война, и искра может разгореться в пламя в любой момент.

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