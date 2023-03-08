На шлеме омоновца в Тбилиси заметили интересную деталь 2 8.03.2023, 10:40

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Видеофакт.

На экипировке грузинского омоновца, участвовавшего в разгоне митингующих в Тбилиси, выявлена примечательная деталь. На защитном шлеме полицейского в Тбилиси наклеен российский ценник. Там написано «9500» и слово «цена».

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео, где это отчетливо видно.

«Русский военторг уже в деле. Так они и платят за весь этот спектакль».

Экипировка из РФ, может, и силовики из РФ?»

И так сомнений не было, откуда воздух дует, а теперь и подавно».

«А я думаю, что это не цена шлема, а цена этого «защитника». Столько стоит его совесть», - комментируют кадры пользователи сети.

Оппозиционный российский журналист Александр Невзоров у себя в ТГ показал масштаб сопротивления и подавления тбилисского протеста на фото.

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