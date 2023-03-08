На шлеме омоновца в Тбилиси заметили интересную деталь

На шлеме омоновца в Тбилиси заметили интересную деталь2
- 8.03.2023, 10:40
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Видеофакт.
На экипировке грузинского омоновца, участвовавшего в разгоне митингующих в Тбилиси, выявлена примечательная деталь. На защитном шлеме полицейского в Тбилиси наклеен российский ценник. Там написано «9500» и слово «цена».
Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео, где это отчетливо видно.
«Русский военторг уже в деле. Так они и платят за весь этот спектакль».
Экипировка из РФ, может, и силовики из РФ?»
И так сомнений не было, откуда воздух дует, а теперь и подавно».
«А я думаю, что это не цена шлема, а цена этого «защитника». Столько стоит его совесть», - комментируют кадры пользователи сети.
Оппозиционный российский журналист Александр Невзоров у себя в ТГ показал масштаб сопротивления и подавления тбилисского протеста на фото.