Константин Боровой: Власть утекает из рук Путина 8.03.2023, 10:45

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Константин Боровой

Паника хорошо заметна в Кремле.

Российское руководство находится в состоянии паники на фоне провалов в войне в Украине. Об этом в интервью «Главреду» рассказал российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов Константин Боровой.

«Паника присутствует. Она связана с тем, что власть утекает из рук Путина и его окружения, как песок сквозь пальцы. Понятно, что военные действия против Украины, перед этим чеченская война, грузинская, сирийская – это инструментарий для укрепления власти. Когда Украина противостоит варварской агрессии, это наносит удар по стабильности этой власти. И было бы странно, если бы они не паниковали по этому поводу», - отметил Боровой.

При этом российский предприниматель выразил сомнение в том, что панику «верхов» подхватят «низы». В то же время, по словам Борового, устоять путинскому режиму в ближайшее время будет крайне сложно.

«Когда этот режим закончится – главный вопрос, который задают все эксперты. Он может закончится завтра. Одно неверное движение – и все посыплется. Сегодня 2023 год, Путин начал в 2000 году. 23 года – это больше, чем сталинский режим. При том, что Путин уже не молодой человек, это может закончиться завтра просто смертью диктатора или каким-то неосторожным действием, связанным с использованием неконвенционального оружия – об этом Путин сам все время говорит», - говорит Боровой.

И добавляет, что экономических оснований для существования российской империи тоже больше нет.

«К сожалению для Путина, миллиарды долларов, которые он продолжает получать от европейцев и американцев за нефть, газ стало трудно тратить на вооружения. Значительная их часть идет на пропаганду, потому что это, как оказалось, более эффективный инструмент, чем традиционное конвенциональное оружие», - сказал Боровой.

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