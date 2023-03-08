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Белорус вырастил поляну тюльпанов прямо в доме и покорил TikTok

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  • 8.03.2023, 10:54
  • 3,096
Белорус вырастил поляну тюльпанов прямо в доме и покорил TikTok

Видео набрало 3,5 миллиона просмотров.

Белорус Валентин Петрович в TikTok показал выращенную прямо в комнате поляну бордовых, красных, розовых, белых и желтых роскошных тюльпанов и взорвал соцсети - более 3,5 миллиона просмотров.

В квартире на полу прямо рядом с диваном и стенкой-сервантом созрели шикарные цветы. На видео мужчина срезает один цветок и демонстрирует, сколько еще тюльпанов, крепких и красивых, дожидаются своего часа.

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