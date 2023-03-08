Боевой телекинез: ВСУ загадочным образом уничтожили колонну русских танков возле Краснопоповки

Боевой телекинез: ВСУ загадочным образом уничтожили колонну русских танков возле Краснопоповки3
- 8.03.2023, 10:55
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Танки были подбиты на огромном расстоянии от украинских позиций.
Вчера сеть облетело видео уничтожения российских танков, предположительно Т-80БВ/М, в районе села Краснопоповка.
Военный эксперт Александр Коваленко отметил одну интересную особенность.
«Видео, конечно же, замечательное, но куда интереснее то, что снято оно было на правом берегу речки Красная в северо-восточной локации от самого села.
На первый взгляд, кажется, ничего особенного, если только не учитывать того факта, что до позиций ВСУ согласно имеющейся сейчас в доступе информации, не менее 6 км.
Мне кажется это боевой телекинез. Уничтожение вражеской техники на расстоянии и никак иначе!», — написал Александр Коваленко.