На Беларусь идет снежный циклон 8.03.2023, 11:10

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Ждать ли новый Хавьер?

Надвигается циклон, фронты которого уже в ночь на 8 марта принесут в Беларусь снег. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), пишет телеграм-канал nadvorie.

Циклон смещается с Северного моря через Балтику в район Санкт-Петербурга. Его фронты «подойдут к северо-западным границам РБ ближе к полуночи».

«Как обычно, по северу страны снег, по юго-западу дождь», — говорится в сообщении.

Примерно к 15:00 8 марта «осадки дойдут и до Минска». А именно снег, который сменится дождем.

Температура воздуха в среду днем 0..+2° — по северу страны и +2..+6° — по юго-западу.

По его данным, циклон продолжит смещаться на северо-восток и к вечеру среды — в ночь на четверг территория Беларуси «окажется в его холодном тылу». Поэтому «похолодает, ночью при прояснениях даже до -5..-8°».

Кроме того, 9 марта «с запада подойдет фронт на котором образуется волна, а потом зародится компактный волновой циклон».

«Он то и доставит удовольствие жителям центральной и южной частям страны. Мы с ECMWF полагаем, что местами может нападать до 10-15 см свежего снега», — спрогнозировал телеграм-канал.

Прогноз погоды на 8-10 марта от Белгидромета

Синоптики Белгидромета также предупредили, что 8 марта погоду в Беларуси будут определять «атмосферные фронты от циклона, центр которого сместится с юга Скандинавии на Рижский залив». По стране пройдут снег, мокрый снег, в южных районах с дождем, местами слабая метель.

Ветер южный, юго-западный порывистый, по северо-западу местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит -5..+1°С, по крайнему востоку Могилевской области мороз усилится до -6..-10°С, дневной максимум ожидается 0..+6°С.

В четверг, 9 марта с территории Польши «ожидается смещение фронтального раздела, днем его влияние сохранится по юго-восточной половине республики, а на остальной территории страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления». Также ожидают снег, мокрый снег, по югу с дождем.

Температура воздуха ночью в основном составит -1..-8°С, в южных районах около 0°С, максимальная температура воздуха днем будет колебаться от -2°С по северу до +5°С по югу Беларуси.

В пятницу, 10 марта, по данным Белгидромета, на большей части территории страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения, поэтому существенных осадков по стране не ожидается.

Лишь утром и днем на юго-западе страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с территории Польши, там пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

Температура воздуха ночью составит от -2°С по югу до -18°С по северу Беларуси. Днем ожидается в пределах от -3 по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

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