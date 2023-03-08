ЧВК «Ва-Банк» Сергей Ильченко, «Деловая столица»

8.03.2023, 11:15

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Евгений Пригожин

Во что играет Пригожин.

Сложные маневры Евгения Пригожина и освоение им множества смежных сфер деятельности призваны обеспечить хозяину ЧВК «Вагнер» достойное место в российских верхах после грядущего передела власти. Однако Пригожин не только игрок, но и фигура на российской доске

Новость о том, что Евгений Пригожин собирает в Петербурге 8 марта митинг против коррупции и губернатора Беглова, которых глава «Вагнера» давно уже позиционирует как одно целое, широко прокатилась по соцсетям. И оказалась фейком. В том, что это фейк, было легко убедиться изначально, заглянув в любой из трех ТГ-каналов Пригожина и ЧВК «Вагнер». Но его распространители туда не заглянули — им очень хотелось, чтобы конфликт между Пригожиным и Кремлем оказался правдой. И по соцсетям густо пошла конспирология о том, что, мол, Пригожин идет ва-банк, и вопрос только в том, каких масштабов митинг ему удастся организовать, и смогут ли такие митинги охватить всю Россию. И нет ли тут шанса для Украины?

Потом, правда, все поостыли, и прикинули, будет такой митинг за войну, или против? И вышло, что за, поскольку в Питере от войны пока только польза. В 2022 году городской бюджет получил на треть больше денег, чем в 2021-м, чего, вообще говоря, не бывает. Но в Питере так случилось, из-за роста доходов от экспорта, который стал проходить через его порт. От этого в рост поперло вообще всё — а в СВО из «культурной столицы» почти не призывают. В общем, война питерцам сейчас как мать родна. И митинговать они могли бы выйти только за войну, разве что еще более лютую, чем сейчас ведет Кремль. Такую, чтобы уже без обиняков и иносказаний, вроде «СВО, чтобы на много лет, и всех в Украине убивать – вообще всех. В общем, надежда для Украины в лице Пригожина оказалась так себе.

А потом, пригрело весеннее солнышко — и фейк растаял. А вопросы остались, правда, больше невысказанные. Попробуем сформулировать их в явном виде – и ответить на них.

Было ли вообще у Пригожина намерение помитинговать?

Сам Пригожин нигде на митинг не призывал. По сети гуляет скриншот с призывом к митингу, якобы мелькнувший на его ТГ-канале, но какой-то совсем уж ненатуральный. Скорее всего, слух о митинге распустили недруги Пригожина из окружения Беглова. С очевидной целью: обвинить хозяина «Вагнера» в самом страшном для любого российского функционера, неважно, будь то политик, чиновник, бизнесмен или общественный деятель, грехе: в готовности пойти на публичный конфликт с «властью». Тут, конечно, была и доля лукавства, поскольку, до некоторой степени Пригожин и сам «российская власть». Российская власть вообще очень неоднородна, полна внутренних противоречий, и внутри нее всегда идет борьба. Но вытаскивать эту борьбу на митингующую улицу категорически не принято. Тот, кто делает это, изгоняется из рядов корпорации. Тем более, что формальный статус Беглова-губернатора все-таки выше, чем у авантюриста Пригожина, а субординация в России строго соблюдается.

Но Пригожин знает, как устроена власть в России, и знает, до какой меры ему дозволено покусывать Беглова. А еще он абсолютно зависим от власти и ведет борьбу за расширение своих полномочий военного функционера в ее рамках. Никаким революционером он не может быть в принципе. Критиковать Беглова, обличать его в некомпетентности, тащить компромат на него в компетентные вышестоящие органы, целиком признавая их компетентность — это пожалуйста. А митинг – только по отмашке сверху: мол, давай, организуй народный протест, снеси Беглова, сядь под аплодисменты на его место, а за это с тебя 80% голосов за Путина к выборам 2024 года. Но пока такого предложения в адрес хозяина ЧВК «Вагнер» не поступало.

Так что никаких намерений устроить митинг у Пригожина быть не могло. Зато каналы коммуникации с Кремлем, чтобы объясниться, и заверить, что, мол, и в мыслях ничего подобного не было, у него есть. И провокация Беглова провалилась.

Что происходит между Пригожиным и Бегловым?

Борьба за ресурсы, вот что. Терпя неудачу под Бахмутом, но оставаясь пока на информационной волне, Пригожин пытается закрепиться в Петербурге. Он отчаянно сигнализирует наверх: «Я лучше Беглова!».

Но тут есть тонкий момент. Обличая Беглова во взяточничестве и воровстве (ясное дело, что Беглов поворовывает, куда ж без этого губернатору в России?) Пригожин не рассчитывает на сиюминутный успех. Он формирует задел на завтра. На то завтра, которое предвидит, и в котором видит для себя перспективы. Пригожин рассчитывает на новый 1937 год: на затягивание гаек и зачистку проворовавшихся чиновников. Суть российской власти от этого не изменится, но чернь на какое-то время будет удовлетворена. Это старый московитский метод: казнить прилюдно нескольких плохих бояр и списать на них неудачи, показав, что царь — хороший. На этом повороте Пригожин и рассчитывает настичь и растерзать намеченного им в жертву Беглова, предварительно получив на это лицензию из Кремля.

Почему именно Беглов? Вероятно, изучив и оценив связи питерского губернатора, Пригожин решил, что сможет справиться с такой крупной добычей. Так решительный кот прикидывает размеры кролика, который может быть и побольше него. А Петербург – вот именно Петербург, в силу длинного перечня причин – идеальная база для Пригожина. Тут можно много рассуждать и объяснять, почему это так, но ЧВК «Вагнер» плюс петербургский порт – это самое то.

В перспективе, это новый кластер, какого в России пока нет ни у кого, и едва ли у кого-то будет. В европейской части – уж во всяком случае. В нём будет все: от воспитания молодежи для пополнения рядов ЧВК до производственных линий. И всё это будет под Пригожиным.

Так что никакой неприязнь к Беглову у Пригожина нет, а есть вполне рациональные планы на «колыбель четырех русских революций». Четвертая, если что, это революция Ельцина-Собчака, вытолкнувшая наверх Путина.

Кто может сыграть Пригожиным?

Тут начинается самое интересное. В России определенно назрела смена элит. Примерно то же было сто с небольшим лет назад: тогда верхушка партноменклатуры вкусила запретного плода сладкой западной жизни и пошла вразнос на два дома, между СССР и «загнивающим Западом». Правда, при Путине всё это зашло намного дальше, чем тогда, но тут дело в общем подходе.

Война в Украине изменила правила игры, и жить на два дома не создавая опасности для Кремля, уже не получится. Это значит, что часть элит пойдет под нож. А Пригожин заведомо невыездной, в глазах Запада он просто террорист. Такая фигура идеально подходит на роль опричника, нового Малюты Скуратова. И будущий Малюта спешит встать перед дверью социального лифта, которая, по его расчетам, откроется за год-два, много если три.

Но Пригожин – сравнительно мелкая сошка, и своей игры не ведет. Он рассчитывает на то, что в радикализацию сыграет сам Путин, поскольку тому уже просто некуда деться. И, предвидя это, позиционирует себя так, чтобы Путину в определенный момент, было удобно сыграть им. Пригожин полагает, что надежен в глазах Кремля, поскольку сдаваться Западу ему нельзя — отпущения грехов он для себя не выговорит. И он играет на усиление нарратива войны как новой нормальности России.

Идеология «все для фронта, все для победы» и «война сама себя кормит» объективно работает на консервацию путинского режима. Затягивание войны в условиях, когда невозможна ни победа, ни ее пропагандистская имитация – единственный шанс для выживания Путина, как политического, так и физического. И Пригожин укрепляет свои позиции в этом направлении, веря, что обязательно будет востребован Кремлем.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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