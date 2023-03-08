закрыть
8 марта 2023, среда, 11:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дмитро Ярош: Таракан еще за все ответит

  • 8.03.2023, 11:38
  • 1,304
Дмитро Ярош: Таракан еще за все ответит
Дмитро Ярош

Украине нужна ликвидация пропутинского режима в Беларуси.

Лидер «Правого сектора», cоветник главнокомандующего ВСУ Дмитро Ярош резко ответил на слова Лукашенко о президенте Украины Владимире Зеленском:

«Лукашенко, подстилка Путина, назвал президента Украины «гнидой», потому что белорусские партизаны ударили по разведывательному самолету А-50 кацапстана, который наводил ракеты по Украине…

Я, конечно же, понимаю, что нам совершенно не нужен еще один активный фронт и верховный главнокомандующий действует в этой парадигме… Но, честно говоря, системное национально-освободительное движение на территории Беларуси нам крайне необходимо, как и ликвидация режима путинской проститутки Лукашенко.

А за «гниду» этот кремлевский таракан еще ответит… Сдохнет.

Жыве Беларусь! Слава Украине!» — написал Ярош в «Фейсбуке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что сейчас происходит в Бахмуте
Что сейчас происходит в Бахмуте Юрий Бутусов
«Атлант» опустил плечи
«Атлант» опустил плечи Артем Черников
Здесь был Вася
Здесь был Вася Ирина Халип
Ждите у себя революции
Ждите у себя революции Андрей Зубов