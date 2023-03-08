Дмитро Ярош: Таракан еще за все ответит 8.03.2023, 11:38

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Дмитро Ярош

Украине нужна ликвидация пропутинского режима в Беларуси.

Лидер «Правого сектора», cоветник главнокомандующего ВСУ Дмитро Ярош резко ответил на слова Лукашенко о президенте Украины Владимире Зеленском:

«Лукашенко, подстилка Путина, назвал президента Украины «гнидой», потому что белорусские партизаны ударили по разведывательному самолету А-50 кацапстана, который наводил ракеты по Украине…

Я, конечно же, понимаю, что нам совершенно не нужен еще один активный фронт и верховный главнокомандующий действует в этой парадигме… Но, честно говоря, системное национально-освободительное движение на территории Беларуси нам крайне необходимо, как и ликвидация режима путинской проститутки Лукашенко.

А за «гниду» этот кремлевский таракан еще ответит… Сдохнет.

Жыве Беларусь! Слава Украине!» — написал Ярош в «Фейсбуке».

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