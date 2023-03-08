«В России назревает что-то серьезное» 7 8.03.2023, 11:47

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Конфликт губернатора Петербурга и ЧВК «Вагнера» вышел на новый уровень.

В России обострился конфликт между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главарем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным.

Первый выдвинул обвинения в адрес ЧВК «Вагнер» в подготовке «антигосударственных провокаций», пишет «Обозреватель» со ссылкой на российские интернет-ресурсы.

«В России назревает что-то серьезное», отмечает издание. Стало известно, что Беглов призвал начальство вузов Питера бойкотировать все мероприятия «вагнеровцев» и не допускать на них студентов. Губернатор разослал письма, в которых обвинил «Вагнера» в попытках «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в городе».

Следует отметить, что конфликт между «поваром Путина» и скандальным губернатором Петербурга длится уже более двух лет.

Ранее Беглов, не называя имени Пригожина, заявлял, что «известный бизнесмен» обворовывает детей в сфере социального питания в Петербурге.

В ответ Пригожин заявил в Генпрокуратуру РФ, что губернатор Петербурга «создал преступное сообщество с целью разграбления госбюджета», а позже потребовал проверить его по статье о госизмене.

Также Пригожин заявлял, что Беглов регулярно нарушает права участников так называемой «СВО», чем де-факто «оказывает колоссальную поддержку Вооруженным силам Украины».

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