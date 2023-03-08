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Видеофакт: Герой Да Винчи запускает ракету по российским оккупантам

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  • 8.03.2023, 11:54
  • 7,922
Видеофакт: Герой Да Винчи запускает ракету по российским оккупантам

Дмитрий Коцюбайло произносит фразу, которая сейчас на слуху у всего мира.

Вчера сайт Charter97.org сообщил, что в бою под Бахмутом погиб легендарный украинский защитник, командир 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи).

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал кадры от 8 октября 2020 года, когда украинский воин Дмитрий Коцюбайло запускает ракету по россиянам.

«Я скажу «Слава Украине!», когда пуск», - произносит Дмитрий Коцюбайло фразу, которая в последние дни облетела мир из-за другого события: расстрела русскими оккупантами безоружного украинского военнопленного.

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