Видеофакт: Герой Да Винчи запускает ракету по российским оккупантам

Видеофакт: Герой Да Винчи запускает ракету по российским оккупантам2
- 8.03.2023, 11:54
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Дмитрий Коцюбайло произносит фразу, которая сейчас на слуху у всего мира.
Вчера сайт Charter97.org сообщил, что в бою под Бахмутом погиб легендарный украинский защитник, командир 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи).
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал кадры от 8 октября 2020 года, когда украинский воин Дмитрий Коцюбайло запускает ракету по россиянам.
«Я скажу «Слава Украине!», когда пуск», - произносит Дмитрий Коцюбайло фразу, которая в последние дни облетела мир из-за другого события: расстрела русскими оккупантами безоружного украинского военнопленного.