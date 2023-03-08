Кадыров оскорбился, что его украденного коня оценили в $19 тысяч 8.03.2023, 11:51

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Глава Чечни заявил, что он стоит $10 миллионов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на кражу своего коня из кошнюшни в Чехии.

«Он что, содержался на какой-то глухой ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать?

Где охрана? Где доблестная полиция с демократически эффективными и продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней».

Кадыров оскорбился, что его лошадь оценили в $19 тысяч. По его словам, конь стоит $10 миллионов.

«В общем, не верю я в случайности. Конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция», — написал Кадыров.

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