«Контингент тут живет непростой» 4 8.03.2023, 12:06

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Что сейчас происходит в «элитном» минском жилом комплексе из 90-х на берегу Слепянского канала.

Если вам кажется, что все спальные районы Минска застроены типовыми панельными девятиэтажками, то мы готовы вас удивить. В тихом уголке Заводского района, прямо напротив Слепянского канала, еще в конце 90-х годов возвели интересный жилой комплекс из 5 кирпичных домов. Этот квартал с самого начала имел приставку «элит» — жильцам предлагалась огороженная территория, шлагбаум с КПП на въезде, собственные парковочные места, да еще и вид на водную гладь!

Журналисты realt.by посмотрели, как сейчас выглядит первый клубный жилой комплекс, и что тут продается.

Находится этот квартал прямо на берегу Слепянской водной системы на улице Васнецова. Территориально застройка находится прямо напротив Серебрянки. Жилые дома (официально это 5 корпусов дома под номером 34) окружает массив частного сектора. Участки здесь в 50-е годы давали работникам МАЗа, МТЗ и других предприятий.

Пять восьмиэтажных домов, развернутых фасадами к воде, строились в конце 90-х годов и были сданы в 1999—2002 годах. Все квартиры в многоэтажках были коммерческими. Застраивала данную территорию компания «Строминвест». Сейчас этот застройщик завершает жилой комплекс «Комфорт Парк» на Тимирязева и ведет масштабную застройку в Сухарево. Сколько в конце 90-х годов стоил квадратный метр на Васнецова, выяснить не удалось, однако по словам одного из агентов, «контингент в доме живет непростой».

Кстати, у пяти домов есть официальное название — ЖК «Васнецовский», но кажется, им никто не пользуется. Во всяком случае, в интернете под таким названием комплекс фигурирует только на сайте застройщика.

Кирпичные дома, появившиеся на берегу канала, изначально отличались от всех соседей. К примеру, в комплексе сразу была своя, огороженная территория, система видеонаблюдения, шлагбаум на въезде и КПП. За каждой квартирой тут закрепили собственные парковочные места, многие собственники получили собственные кладовые помещения.

Отдельно стоит сказать про уютный закрытый двор, в котором сейчас можно найти альпийские горки, газоны, спортивные зоны для футбола и волейбола, детские игровые площадки, беседки с барбекю и даже мангалы для «шашлыков выходного дня».

Внутри подъездов домов очень уютно — на фотографиях можно заметить интересную отделку и картины на стенах. Кстати, квартиры в домах оснащены системами индивидуального отопления, что решает вопрос с круглогодичным горячим водоснабжением и позволяет рационально использовать ресурсы.

Место, где располагается комплекс, можно считать почти идеальным. До метро «Партизанская» от домов — 2 остановки, в километре от домов находится универмаг «Беларусь», торговый центр «Подземный город» и будущий многофункциональный комплекс Prizma. Сами же дома стоят в очень тихом и уединенном уголке. Рядом — парк имени Чингиза Айтматова, велодорожки, набережная канала и частный сектор.

Что тут продается?

Сейчас в домах продаются 4 квартиры. Все варианты жилья — это трешки площадью от 75 до 90 «квадратов», расположенные на разных этажах. Так как ремонты в квартирах в основном делались в тех же «нулевых», на фотографиях можно заметить некоторые приметы того времени — подвесные потолки в несколько уровней, волнообразные стены, шкафы-купе, джакузи, биде и массивные душевые кабины.

Самое экономичное предложение — готовая трехкомнатная квартира площадью почти 80 квадратных метров. Сообщается, что за квартирой закреплено машиноместо, также в пользовании есть помещение для хранения. Стоит трешка 120 тысяч долларов.

Следующая квартира имеет площадь в 86 «квадратов». Тут сделан качественный дизайнерский ремонт с использованием импортных строительных материалов. Данную трешку оценили в 139,5 тысяч долларов.

Еще один вариант в ЖК «Васнецовский» − квартира площадью 90 «квадратов» с дизайнерским ремонтом. В квартире уложена итальянская плитка и натуральный паркет. Новым владельцам достанется бельгийский диван, шелковый индийский ковер, сервант и обувница итальянского производства, итальянские обои, прошитые шелковой нитью и другие предметы интерьера и мебели. Жилье продается за 145 тысяч долларов.

Самое дорогое предложение − трехкомнатная квартира с качественным современным ремонтом и современной бытовой техникой площадью 89 квадратных метров. Она предлагается за 159 тысяч долларов.

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