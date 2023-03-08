Дочь Охлобыстина поплатилась за неадекватные выходки отца

Дочь Охлобыстина поплатилась за неадекватные выходки отца7
- 8.03.2023, 12:09
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Российский актер сделал ряд скандальных заявлений о войне против Украины.
Дочь российского актера, поддерживающего войну в Украине, Ивана Охлобыстина рассказала, что ей в социальных сетях желают смерти из-за позиции отца. К тому же она и сама поддерживает развязанную РФ войну.
В комментарии российским СМИ она заявила, что травля в сети началась после того, как ее отец сделал ряд скандальных заявлений о кровопролитной войне и заявил, что готов ехать на фронт убивать украинцев.
Позиция Охлобыстина по войне в Украине
С 2014 года Иван Охлобыстин является сторонником преступного режима Кремля. С начала большой войны он заявил, что готов ехать воевать вместе со своей женой.
В сентябре 2022 года он посетил оккупированный Донецк. Там он фотографировался с оккупантами и даже проехался в местном троллейбусе.
Кроме того, он резко осудил российских звезд, покинувших страну-агрессора.