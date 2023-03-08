Американка едва не выбросила в мусор лотерейный билет, который принес ей $1 миллион 2 8.03.2023, 12:16

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Интересный случай произошел с жительницей штата Мичиган.

Жительница штата Мичиган (США) в последний момент обнаружила лотерейный билет, который оказался выигрышным, пишет azart.nv.ua.

30-летняя участница федеральной лотереи штата из округа Клинтон собиралась выбросить два скретч-билета в мусор, и случайно напоследок еще раз проверила их цифры.

Оказалось, что один из билетов был выигрышным, и он принес девушке джекпот размером один миллион долларов.

Победительница выбрала опцию единовременной выплаты, и получила $693 тыс., а не $1 млн, разбитый на 30 отдельных платежей.

Выигрыш она планирует потратить на новый дом, а также сохранить сбережения на будущее. По ее словам, она регулярно играет в новые мгновенные лотереи.

Несколько лет назад жительница штата Массачусетс купила лотерейный билет и тут же выбросила его в мусор, подумав его проигрышным.

Руководитель магазина еще раз проверил этот билет и вернул его владелице. В итоге она сорвала джекпот размером $1 млн.

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