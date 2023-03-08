«Есть несколько сигналов, что с Путиным что-то не в порядке» 7 8.03.2023, 12:22

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Фото: Getty Images

В публичном пространстве уже давно показывают двойников главы РФ.

После выступлений российского диктатора Владимира Путина на федеральном собрании 21 февраля и на стадионе «Лужники» 22 февраля снова заговорили о его двойниках. Настоящего Путина не видели в публичном пространстве с 2006 года.

Об этом «24 каналу» рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. По его словам, есть несколько сигналов, свидетельствующих о том, что российский диктатор на самом деле уже мертв.

Попов отметил, что настоящего Путина не видели в публичном пространстве с 2006 года. Он напомнил, что в русском обществе именно в это время заметили, как его жена Людмила Путина стала жить отдельной от мужа жизнью.

«Когда-то жена давала интервью и сказала, что его (Путина – «24 канал») нет с 2006 года. Может, ошибочно, а может, что-то действительно у нее «взорвалось». Этого нет на видео. Это было напечатано», – сказал он.

Психолог добавил, что невозможно проверить, правда ли это. Но такая информация есть и она может являться сигналом для того, чтобы предполагать смерть настоящего Путина.

Давно обсуждают информацию о том, что Путин скрывает свой настоящий возраст, а официальные данные о диктаторе неправдивы.

Дмитрий Попов подчеркнул, что существует две версии о происхождении Путина. По одной из них, диктатор родился в русской глубинке. Его родителями были рабочий и домохозяйка.

Во 2-й версии говорится о том, что Путин жил в Грузии с отчимом и мамой, которая пыталась выжить за счет мужчины.

«Говорят, что именно там у Путина зародился этот «железный характер». На самом деле я не вижу даже у настоящего Путина железного характера. Но есть такие мифы», – рассказал психолог.

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