«Есть несколько сигналов, что с Путиным что-то не в порядке»7
- 8.03.2023, 12:22
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В публичном пространстве уже давно показывают двойников главы РФ.
После выступлений российского диктатора Владимира Путина на федеральном собрании 21 февраля и на стадионе «Лужники» 22 февраля снова заговорили о его двойниках. Настоящего Путина не видели в публичном пространстве с 2006 года.
Об этом «24 каналу» рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. По его словам, есть несколько сигналов, свидетельствующих о том, что российский диктатор на самом деле уже мертв.
Попов отметил, что настоящего Путина не видели в публичном пространстве с 2006 года. Он напомнил, что в русском обществе именно в это время заметили, как его жена Людмила Путина стала жить отдельной от мужа жизнью.
«Когда-то жена давала интервью и сказала, что его (Путина – «24 канал») нет с 2006 года. Может, ошибочно, а может, что-то действительно у нее «взорвалось». Этого нет на видео. Это было напечатано», – сказал он.
Психолог добавил, что невозможно проверить, правда ли это. Но такая информация есть и она может являться сигналом для того, чтобы предполагать смерть настоящего Путина.
Давно обсуждают информацию о том, что Путин скрывает свой настоящий возраст, а официальные данные о диктаторе неправдивы.
Дмитрий Попов подчеркнул, что существует две версии о происхождении Путина. По одной из них, диктатор родился в русской глубинке. Его родителями были рабочий и домохозяйка.
Во 2-й версии говорится о том, что Путин жил в Грузии с отчимом и мамой, которая пыталась выжить за счет мужчины.
«Говорят, что именно там у Путина зародился этот «железный характер». На самом деле я не вижу даже у настоящего Путина железного характера. Но есть такие мифы», – рассказал психолог.