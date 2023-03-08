Военный эксперт: ВСУ зайдут в тыл Попаснянской группировки россиян 3 8.03.2023, 12:34

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Названо направление, где украинское контрнаступление будет иметь наибольший успех.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан уверен, что украинские защитники перейдут в контрнаступление только после того, как изрядно измотают вражескую армию и нанесут ей большой урон своими обстрелами.

Сегодня, 8 марта, в прямом эфире «24 канала» эксперт не исключил, что контрнаступление ВСУ может начаться как в районе Бахмута, так и в районе Северска – Белогоровки на Луганщине.

При этом полковник в отставке подчеркнул, что самое перспективное и нужное направление – Лисичанск. Выбив оттуда врага, украинские защитники снимут напряжение в районе Бахмута.

«Еще не исключено, что ВСУ начнут заходить в тыл Попаснянской группировки, которая также сильно давит на защитников Бахмута. Перспективным является и направление на Кременную.

Этот район как раз идеально подходит именно для контрнаступления, чем для обороны. Освобождение Кременной поставит крест на линии снабжения врага, которая шла в район Попасной через Валуйки.

Да, враг сейчас пытается проводить свое наступление в районе Сватово – Кременной, исходя из парадигмы, что лучшая оборона именно наступление. Накануне Михаил Подоляк сказал, что все вооружение, которое обещал Запад Украине, прибудет в течение 1,5-2,5 месяца», — заявил Роман Свитан.

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