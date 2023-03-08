В Украине начали производить самолеты, способные автономно пролетать до 3100 км

В Украине начали производить самолеты, способные автономно пролетать до 3100 км9
- 8.03.2023, 12:50
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Компания заключила с Минобороны соглашение на поставку первой партии в ВСУ.
Автономные самолеты компании AeroDrone прошли сертификацию. Начато их серийное производство.
Об этом в интервью dev.ua рассказал партнер проекта Дмитрий Шимкив.
Он добавил, что компания заключила с Минобороны соглашение на поставку первой партии в ВСУ.
Речь идет о 80-килограммовых (первая модель AeroDrone – D-80 Discovery) и 300-килограммовых (вторая модель – E-300 Enterprise) самолетах.
Как говорит Шимков, автономные самолеты могут стоить от $250 000 до $450 000.
«Все зависит от начинки, которую хочет заказчик. Я здесь просто назову диапазон стоимости профессиональных камер: они стоят от $20 000 до $320 000!», – говорит он.
Самолет способен преодолеть более 1000 км автономного полета.
«Если установить бак 350 литров, то расстояние можно увеличить даже до 3100 км. Здесь можно варьировать: у дрона есть полезная нагрузка. Часть идет на горючее, часть – на груз. То есть в зависимости от целей полета», – говорит Шимкив.