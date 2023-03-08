«Когда вернулся в Беларусь, тут оказались ценники как в Германии» 2 8.03.2023, 12:54

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Огромный рост цен почувствовали даже белорусские айтишники.

Принято считать, что айтишники много зарабатывают, поэтому рост цен их не особо волнует. Но оказалось, что это не так. На фоне санкций и постоянно растущих цен покупательская способность снизилась даже у представителей этой сферы, пишет citydog.io.

«Приходится сравнивать цены в разных сетях и искать, где дешевле»

Анна работает проджект-менеджером в небольшой IT-компании в Беларуси, именно на этой должности – около 1,5 года. Из-за изменившихся жизненных обстоятельств девушка сейчас живет с родителями.

Зарплата у Анны – 1000$, и получает она ее в валюте. Но даже несмотря на это практически все деньги уходят на повседневные нужды, а откладывать получается раза в два меньше, чем полтора года назад. Вопрос о повышении зарплаты Анна уже поднимала, но получила отказ из-за снижения количества заказчиков.

– Получается, что цены выросли, а зарплата – нет. Из-за этого потребительские возможности ограничены, приходится адаптироваться, экономить на определенных вещах. И если раньше я даже не задумывалась, в какой магазин идти за продуктами, то сейчас предварительно сравниваю ценники на нужный товар в разных сетях: смотрю на сайтах «Короны», «ГИППО», Green и т.д.

На этот Новый год, например, на столе у меня уже не было икры, как в предыдущие годы.

Коммуналка за последние пару лет выросла раза в полтора. Примерно на столько же – парикмахерские услуги: если раньше стрижка стоила 30 рублей, то сейчас уже 45. Цены на спорт (в моем случае йога) тоже растут. Раньше абонемент стоил 110 рублей в месяц, сейчас – 140. Компания компенсирует только 60 руб., и теперь это даже не половина. И это все такие траты, на которых и не сэкономишь.

Цены на бензин продолжают расти, как и раньше. Но от машины пока не отказываюсь полностью. Комфорт – это то, за что я готова платить.

А вот ресторанов и баров в моей жизни стало меньше, чаще готовлю дома. Друзья в основной своей массе тоже эту статью расходов подсократили.

Отдельно стоит сказать про медицину. Стоимость тех же анализов, например, выросла примерно на 50%. К счастью, работодатель оформляет мне страховку на медуслуги – пусть даже и не на все и только на определенную сумму.

А еще в магазинах появилось очень много российских продуктов не самого лучшего качества, отчего становится тревожно за будущее. После Нового года перестали завозить импортные корма для домашних животных, вместо них предлагают опять же российские.

Но лично для меня российское производство не является импортозамещением – это ни разу не аналог ни в плане цены, ни в плане качества. Поэтому при отсутствии альтернативы стараюсь покупать все-таки белорусские продукты.

«Уезжал из бюджетной страны, вернулся в цены условной Германии»

Владимир несколько лет работал в государственной компании, но в 2020 году его уволили по политическим причинам. После этого парень подался в IT – и вот уже год работает тестировщиком.

Зарплата – до 1000$. Сумма привязана к валюте, но оплата приходит в белоруских рублях по курсу на день расчета. Повышения если и происходят, то «в рамках плановых пересмотров каждые полгода», а не из-за инфляции в стране.

На фоне введенных санкций и повышения цен Владимир не начал себя ограничивать в каких-то продуктах, но говорит, что продуктовая корзина подорожала процентов на 30 – причем как в белоруских рублях, так и в пересчете на доллары.

– Самое абсурдное время было примерно с мая по ноябрь 2022-го, когда курс доллара был очень низким для этого года, а цены на некоторые продукты выросли в несколько раз. Сейчас уже за счет роста курса эта разница немного компенсировалась.

А еще я очень сильно заметил рост цен, когда в начале 2022 года уезжал на несколько месяцев в Грузию. По возвращении стало понятно, что покидал я относительно бюджетную страну, а потом обнаружил себя среди цен выше условной Германии.

Плюс государство взялось за «успешное» ценовое регулирование социально значимых товаров. В результате условные гречку, курицу, молоко и яйца можно купить по нормальным ценам, а вот стоимость всего остального улетела в космос.

Вот и получается, что люди, которые и раньше не могли себе позволить ничего, кроме списка «социально значимых товаров», особо роста цен не ощутили и до сих пор, наверное, думают, что в стране все хорошо. Остальные же, кто привык к импортным товарам из той же Европы, явно стали больше тратить и меньше откладывать.

Выбор продуктов в магазинах тоже стал намного скуднее. Уже нет вкусных европейских сыров и копченостей, даже ассортимент белорусских товаров заметно поредел. Видимо, так боролись с импортозамещением, что и собственную продукцию перестали выпускать.

Из того, что первое приходит на ум, – например, больше не продается польский сыр «Маасдам», а он был прекрасен. Белорусские аналоги вроде тоже ничего, но даже они с 12 рублей подорожали до 20. Кофе весь привозной, поэтому стоимость некоторых марок увеличилась аж в два раза. Годные макароны вроде Barilla подорожали с 2–2,5 до 3,5–4 рублей. Та же курица подорожала процентов на 30 уверенно.

Коммунальные платежи тоже выросли – за последний год процентов на 20. Вот и получается, что Беларусь уже далеко не дешевая страна, как это было раньше.

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