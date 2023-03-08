Подарок к свадьбе или операция «Преемник»? Андрей Красно, «Кавказ.Реалии»

8.03.2023, 12:58

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Зачем Кадыров отправил сына к Путину.

Рамзан Кадыров заявил о встрече его сына Ахмата с Владимиром Путиным. Уже второй раз политик сообщает об аудиенциях с главой государства раньше пресс-службы Кремля, а президент впервые встречается с сыном действующего губернатора.

Сам Рамзан Кадыров имел схожий опыт в 2004 году, после гибели его отца, президента Чечни Ахмата Кадырова. Будущему главе республики тогда было 27 лет. Ахмат Кадыров-младший удостоился встречи с главой государства в 17 лет и на фоне более радостных событий в жизни – перед свадьбой в Грозном.

Сообщение о разговоре Путина и своего сына, выступившего в роли председателя совета регионального отделения общественной организации «Движение первых», Кадыров опубликовал 4 марта, сопроводив двумя снимками из Кремля. Судя по описанию, большую часть встречи президент рассказывал юному Ахмату и его деде.

«Владимир Владимирович дал много напутствий молодому Ахмату, отметив, что третье поколение Ахмата-Хаджи должно не только гордиться своим дедушкой, но и продолжить начатый им Путь и приумножить успехи», – написал в телеграме глава Чечни.

На сайте Кремля новости о приеме сына Кадырова нет, хотя его вряд ли можно считать «неформальным» – он прошел в представительском кабинете, так называемом Овальном зале в Кремле, где Путин встречается с иностранными лидерами.

Глава Чечни – единственный из руководителей российских регионов, кто в нарушение протокола первым сообщает о встречах главы государства. Например, в начале февраля 2022 года он это сделал на фоне скандала с похищением кадыровцами Заремы Мусаевой. Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков за день до встречи его начальника с Рамзаном Кадыровым уверял, что ее в планах нет.

От чеченской пионерии до поездок на фронт

«Российское движение детей и молодежи «Движение первых» (формально от него Ахмат Кадыров отправился в Кремль) было создано 18 декабря 2022 года по инициативе Владимира Путина. Среди его целей названо сохранение единства народов России, защита истории от «искажения и очернения» и сохранение памяти о «героях Отечества». Законопроект о создании движения в Госдуму был внесен в день 100-летия пионерской организации имени Владимира Ленина.

Чеченское отделение «Движения первых» зарегистрировано 25 января 2023 года в административном здании на проспекте Путина в Грозном – в одном здании с Минспорта и Минмолодежи. Особой популярностью движение, несмотря на административный ресурс, не пользуется: на его страницу во «ВКонтакте» по состоянию на 7 марта подписаны 12 человек, на канал в телеграме – 259.

Кстати, это не первая встреча на федеральном уровне старшего сына чеченского политика. В сентябре 2022 года тогда еще 16-летний Ахмат пообщался с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, поддержавшим его кандидатуру на посту руководителя чеченского представительства «Российского движения детей и молодежи». На опубликованном видео со встречи официальный лидер молодежи республики с трудом зачитывает с планшета вопрос.

В октябре Ахмат Кадыров вместе с братьями и сестрой ездил на оккупированные Россией территории Украины. У опрошенных редакцией Кавказ.Реалии экспертов эта поездка вызвала скептическое отношение, а само видео из Донбасса оказалось смонтированным.

Политический путь Ахмата Кадырова-младшего в последние месяцы – от формальной должности до встречи с президентом – вряд ли можно назвать демонстрацией преемника на посту главу Чечни, считает российский политолог Андрей Гусий. «Но показатель веса семьи Кадыровых – более чем сильный», – добавил собеседник.

Подарок к свадьбе или операция «Преемник»?

Ахмату Кадырову всего 17 лет, делать его губернатором абсурдно даже для путинской политической системы, полагает бывший руководитель представительства «Мемориала» в Грозном Оюб Титиев.

Однако Путин не раз подчеркивал личные отношения с этой семьей – сперва с Ахматом Кадыровым-старшим, затем – с Рамзаном Кадыровым. Поэтому встреча с их внуком и сыном, его поздравление со свадьбой может лишь подтверждать особый статус этой семьи и ее близость к главе государства, рассуждает правозащитник.

Единственная цель участия сына Кадырова во встречах на высоком уровне – демонстрация полной поддержки Путина в Грозном, полагает член совета фонда «Либеральная миссия» политолог Сергей Жаворонков. По его мнению, глава Чечни может связаться с президентом и попросить его о такой любезности.

«Конечно, это не имеет никакого отношения к прокремлевским молодежным организациям, которые даром никому не нужны. Смешно представить, чтобы Путин принял руководителя регионального представительства из Кемерова или Ростова. Возможно, Рамзан Кадыров таким образом показал сыну свое влияние, сделав бесценный подарок к его свадьбе. А что еще можно подарить подростку, у которого и так все есть?» – говорит Жаворонков.

Он считает нереальной смену главы Чечни сейчас, потому что в глазах президента Рамзан Кадыров сумел жестко подавить подполье в регионе, хотя отдельные инциденты происходят регулярно.

«У нас есть пример сына [Александра] Лукашенко [в Беларуси], которого тот таскает с собой по мероприятиям с семилетнего возраста, объявив возможным преемником. К слову, его сын тоже встречался с Путиным, правда, вместе с папой. Такая клоунада свойственна диктатурам. Ахмата-младшего можно считать российским Колей Лукашенко, которого готовят в преемники», – сравнивает политолог.

На параллели встречи с сыном президента Беларуси указывает и российский политолог Константин Калачев, но подчеркивая различие: встреча с 18-летним Николаем Лукашенко была просто знакомством, а в этом случае, со слов главы Чечни, речь шла о вещах содержательных.

«В частности, Путин говорил о важности продолжения пути деда Ахмата Кадырова для преумножения «успехов республики». Ахмат-Хаджи Кадыров реинтегрировал Чечню в Россию, слова Путина звучат как намек – внук продолжит дело деда и отца. Сейчас ходит немало слухов о проблемах со здоровьем, которые якобы возникли у Рамзана Кадырова. Уверен, даже если так, современная медицина поможет ему с ними справиться. Но в любом случае стоит подумать о линии преемственности», – продолжает собеседник.

Можно предположить, что у Путина другого решения для Чечни, кроме династии Кадыровых, нет, а за свою лояльность действующий глава республики заслужил право самому определить преемника. «Президент демонстрирует свое расположение и признание за ним этого права», – подытожил политолог в беседе с сайтом Кавказ.Реалии.

В том, что 17-летний Ахмат Кадыров это будущий преемник на посту главы Чечни, убежден и председатель базирующегося в Европе ичкерийского движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов. По его мнению, встреча в Кремле с президентом подтверждает готовность российского руководства к такому развитию событий.

Если это произойдет, Ахмат Кадыров-младший станет формальной фигурой, править за него будут другие люди, отмечает собеседник.

«Путин понимает: если заменить клан Кадыровых, в республике начнутся потрясения и передел, которые в состоянии горячей фазы войны с Украиной Кремлю не нужны. Поэтому руководство согласится на любые схемы введения в должность сына Кадырова», – заключил Сулейманов.

Андрей Красно, «Кавказ.Реалии»

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