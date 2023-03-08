«Нас начинают системно дурить»: Соловьев занервничал в прямом эфире 3 8.03.2023, 13:29

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Российские пропагандисты заговорили о подготовке мощного контрудара ВСУ.

Российские пропагандисты начали жаловаться на ложь властей в СМИ о ходе «спецоперации» в Украине.

«Нас начинают системно дурить, что ВСУ на последнем издыхании», - возмутился политолог Дмитрий Евстафьев в разговоре с главным кремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Даже они признали масштабный обман населения РФ средствами массовой информации.

Фрагмент видео опубликовал экс-нардеп Верховной Рады Украины Борислав Береза в Тelegram-канале.

Разговоры о мирных панах завершения развязанной Кремлем войны против Украины не имеют ничего общего с действительностью.

«У меня полное ощущение, что они (украинские силы - ред.) готовятся к очередному мощному удару, а нам втюхивают, извините, лажу, полное фуфло», - говорит политолог.

«100 процентов», - соглашается Соловьев, отмечая, что это классическая операция по дезинформации.

«Многие заметили втюхивание нам ерунды, вешание лапши, что вот-вот сейчас... на последнем издыхании, ВСУ последнее доедают», - жалуется Евстафьев.

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