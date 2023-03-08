Лукашенко говорит словами Путина 3 Виктор Андрусив

8.03.2023, 13:32

2,180

фото: anadolu agency

Белорусский диктатор никуда не «петляет».

Весь январь 2022 года я просил высшее руководство сделать заявление об ответственности белорусского народа, если с их территории произойдет нападение. Идея заключалась в том, чтобы расшатать ситуацию в Беларуси. Вместо этого все мне повторяли одно и то же — не провоцируем Лукашенко, он «петляет» от Путина.

На самом деле, Лукашенко уже давно никуда не петляет. Он выполняет все, что ему говорят, и он давно бы ворвался вместе с россиянами, но причина почему он этого не делает в другом. Он знает и Путин тоже знает, что первые трупы белорусов поднимут народ, страна дестабилизируется, и Путину придется тратить войска на подавление там.

Они знают, что белорусские войска, вероятнее всего, после первых столкновений просто сбегут с поля боя. По факту Путин ослабит себя и фронт. Лукашенко не принял бы решение о вторжении, поскольку это было бы его концом. Он является ручным куколдом Путина, и будет говорить и делать все, что ему нужно.

Своими заявлениями он просто говорит словами Путина. И Зеленский для него «гнида» не из-за беспилотника, а из-за того, что не сдался, не убежал. Гнида — это путинское слово, которым Лукашенко в очередной раз лижет зад своего хозяина.

Виктор Андрусив, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».