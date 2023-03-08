Под Бахмутом бойцы Нацгвардии сбили из «Перуна» российский штурмовик СУ-25 1 8.03.2023, 13:41

Самолет уничтожили на расстоянии четырех километров.

В ночь на понедельник, 6 марта, в районе Бахмута Донецкой области бойцы Нацгвардии из бригады «Спартан» сбили российский штурмовик СУ-25. Военным удалось уничтожить самолет на расстоянии до 4 километров из ПЗРК «Перун».

Об этом сообщает в Facebook Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в среду, 8 марта.

«Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Из тепловизора видели, что самолет был поражен и он пошел на понижение, судьба пилота пока неизвестна», - отметил командир дивизиона «Партизан».

Известно, что по цели военные отработали из «Перуна», подбили самолет и он начал изменять направление полета.

«С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линией разграничения», - отметил оператор ПЗРК нацгвардеец Роман.

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