Украинские партизаны зашли в Мелитополь 2 8.03.2023, 13:55

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Россияне ничего не подозревают.

Украинские партизаны продолжают работать над освобождением родной земли. Они уже вошли в Мелитополь. Более того, успели интегрироваться во вражеские структуры.

Об этом сообщает пресс-служба движения «Атеш».

Известно, что в Мелитополе сейчас работает военное партизанское движение «Атеш». Оно не только вошло в город, но и влилось в структуры врага. А это значит, что оккупантам осталось недолго.

По словам представителей «Атеша», они уже успели интегрироваться в большинство силовых ведомств. Речь идет, в частности, о вооруженных силах России и российской гвардии.

«Россияне ничего не подозревают. Задачи поставлены и готовятся к воплощению», – подчеркивают в «Атеше».

Партизаны иронически заметили, что уже надеются на то, что смогут наслаждаться мелитопольской черешней. Конечно, делать это тогда, когда город удастся освободить из-под оккупации. Они подчеркнули, что «пришло время действовать».

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