Путин внезапно пропал 14 8.03.2023, 14:07

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На 8 марта Кремль показал заготовку недельной давности.

Выложенное сегодня ночью поздравление Путина россиянок с праздником 8 Марта было записано еще на прошлой неделе, следует из метаданных ролика, выложенного на сайте Кремля.

Согласно метаданным, видео было создано 2 марта в 9:35. В этот день произошло нападение диверсантов на Брянскую область РФ.

Об этом сообщают журналисты российского издания «Проект», отмечая новую пропажу Путина.

По какой именно причине глава Кремля вынужден записывать поздравления за неделю до праздника, пока остается неизвестным. За годы своего правления Путин неоднократно пропадал из поля зрения.

Когда он исчезает, выпускают так называемые «консервы» — публикацию заранее снятых встреч Путина. Этот инструмент Кремль освоил в начале 2010-х, он позволял российскому президенту исчезать на время из поля зрения общественности из-за проблем со здоровьем.

Сегодня Кремль снова выпустил так называемые «консервы», маскируя пропажу Путина.

В день записи видео с поздравлением к 8 Марта неделю назад Путин планировал посетить центр знаний «Машук» в Пятигорске. Однако он отменил свою поездку после того, как появились сообщения о нападении диверсантов на два села в Брянской области.

В итоге российский диктатор общался с Пятигорском по видеосвязи из Кремля.

На видео видно, что на президенте пиджак черного цвета и белая рубашка, как и на видео поздравления с 8 Марта. Отличаются лишь галстуки. Черный пиджак и белая рубашка на президенте были и во время совещания Совета безопасности, который, по данным Кремля, прошел в пятницу.

На опубликованных кадрах поздравления Путин выглядит подавленным. На встрече с главой Сбербанка Германом Грефом во вторник на Путине тоже черный пиджак и белая рубашка.

В теории эта встреча также могла пройти еще на прошлой неделе: карантин перед встречами с Путиным теперь длится 7 дней, а последний раз Греф, судя по сообщениям агентств, появлялся на публике 21 февраля.

С пятницы Кремль сообщил еще о нескольких мероприятиях с участием Путина: это беседа по конферец-связи с губернатором Курганской области, «встреча» с врио губернатора Запорожской области (Кремль не обнародовал ни фото, ни видео, поэтому не понятен ее формат), телефонные разговоры с президентами Казахстана, Узбекистана и Ирана.

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