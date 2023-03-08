Sky News: Иран и Россия провели тайную оружейную сделку в Каспийском море 5 8.03.2023, 14:25

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Речь может идти о миллионах пуль и сотнях тысяч снарядов.

Иран тайно передал России 200 транспортных контейнеров с пулями, снарядами и боеприпасами для РСЗО в рамках поддержки военной агрессии против Украины. Ранее стало известно, что Москва наращивает свой «теневой» флот танкеров.

Как поделился источник в службе безопасности изданию Sky News, соответствующая отгрузка боеприпасов состоялась в иранском порту примерно в середине января: тогда в акваторию Каспийского моря под российским флагом вышли сразу два корабля на которых, по данным информатора, было не менее 100 млн пуль и около 300 тысяч снарядов разного типа. Отмечается, что РФ заплатила за боеприпасы наличными.

«Россия платит за боеприпасы наличными и тем самым обходит западные санкции в отношении нее, игнорируя санкции против Ирана», - сказал он.

Источник сообщает, что, скорее всего, речь идет о грузовых кораблях Musa Jalil и Begey. Первый вышел из Ирана примерно 10 января, а другой - примерно 12 января.

Позже информацию об этом СМИ частично удалось подтвердить через отслеживание передвижения кораблей морским трекером MarineTraffic. Он зафиксировал, что оба корабля действительно находились в иранском порту Амирабад в Каспийском море 9 января. Спутниковые снимки за 10 января также свидетельствуют, что в 10:00 утра корабль Musa Jalil отшвартовался из порта, второе судно Begey также вышло в акваторию в тот же день.

Уже 12 января оба судна сделали временную остановку у берегов Туркменистана. Там они задержались на несколько дней по неизвестной причине. На территорию РФ корабли попали в конце января - 27 числа фиксируется их прибытие в российский порт Астрахань. Согласно данным слежки, они оставались в порту несколько дней и снова вышли в море 3 февраля.

Со своей стороны источник не подтвердил идентификацию и передвижение суден, однако сообщил, что корабли следовали в Россию через Каспийское море.

«Иран отправил два грузовых корабля в зону боевых действий в Украину, перевозя примерно 200 новых транспортных контейнеров, которые содержали боеприпасы для российских военных действий в Украине», - сообщил источник.

Также он уточнил, что в рамках поставок оружия Иран, скорее всего, передал России примерно 100 миллионов пуль разного размера - 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм; 300 тысяч снарядов (к примеру, 40-мм гранаты для гранатометов), 107-мм противотанковые ракетные и минометные снаряды разных размеров - 60 мм, 81 мм и 120 мм, а также артиллерийские ракетные (130 мм, 122 мм и 152 мм) и броневые снаряды (115 мм и 125 мм). Также на кораблях было примерно 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

Ситуация также прокомментировал представитель МИД Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Он отметил, что не удивлен возможному партнерству между Ираном и РФ и призвал Тегеран перестать быть на «ложной стороне истории».

Он предположил, что в дальнейшем Россия может наладить поставки оружия с так называемой «коалиции слабых государств» - с Ираном, Северной Кореей и другими странами со слабой экономикой.

Ранее стало известно, что лидер РФ Владимир Путин поставил на стол переговоров с Ираном помощь с разработкой ядерной программы. В частности, речь идет о материалах для создания бомбы, о которой ранее не раз заявляли в Тегеране - об обогащенном уране.

Как отметил глава ЦРУ, такое партнерство вызывает немалые опасения в контексте российско-украинской войны, которую развязал Путин. Ранее РФ уже получила от Ирана множество дронов-камикадзе, а также договорилась о поставке боеприпасов. Теперь в США говорят, что в обмен на помощь в развитии ракетной программы Москва потребует у Тегерана истребители.

Ранее в Минобороны США также предупредили, что при благоприятных обстоятельствах Иран способен создать свою ядерную бомбу за 12 дней.

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