Ученые обнаружили неожиданный эффект дружбы в пожилом возрасте 2 8.03.2023, 14:31

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Эксперимент продолжался в течение пяти лет.

Китайские исследователи доказали, что регулярные встречи с друзьями в более позднем возрасте увеличивают продолжительность жизни. Для людей старше 80 лет ежедневное общение более чем вдвое снижает риск смерти, пишет telegraph.co.uk.

В то время как каждый пятый из одиноких пожилых людей умер в течение пятилетнего наблюдения, за это время скончался только один из 14 человек, ведущих активную социальную жизнь. Даже те, кто общались лишь изредка, снижали риск смерти.

Ученые предположили, что наличие большого количества друзей может стимулировать более здоровое поведение, повышать физическую активность и помогать снижать стресс.

Эксперты обращают внимание, что участия в общественной жизни значительно снижается с течением времени у людей старше 85 лет, и необходимо сделать больше, чтобы помочь пожилым людям вести здоровую социальную жизнь.

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