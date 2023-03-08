Пионтковский: В бункере произошел переворот, Пригожина убьют 8.03.2023, 14:46

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Андрей Пионтковский

Глава ЧВК «Вагнер» замахнулся не на тех людей.

В России продолжаются серьезные противостояния между генштабом и владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Это значительно снижает боеспособность русских вооруженных сил.

Об этом в эфире «24 канала» рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожина рано или поздно убьют.

Пионтковский отметил, что конфликт между российским генштабом и ЧВК «Вагнер» существенно снижает боеспособность оккупантов.

Публицист убежден, что рано или поздно Пригожина убьют, потому что он «замахнулся» на министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

«Это огромная военная компания. Шойгу и Герасимов руководят вооруженными силами России в последние 12 лет. Значит вся верхушка, несколько сотен генералов были назначены ими по одному принципу: личной верности», – подчеркнул оппозиционер.

Также Андрей Пионтковский считает, что снятие с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина, который был ставленником Евгения Пригожина, и назначение Валерия Герасимова – это «мини-военный переворот».

«В ночь с 10 на 11 января в бункере Путина произошел мини-военный переворот. Шойгу и Герасимов заставили его снять с должности ставленника Пригожина. Это был первый за 23 года случай аппаратного поражения Путина, когда под давлением он был вынужден уступить», – сказал политик.

Оппозиционер отметил, что российскому диктатору не хватило решимости выбрать какую-нибудь одну сторону, поэтому он пока не расправился с Пригожиным.

До начала полномасштабного вторжения ЧВК «Вагнер» была «элитным» батальоном, однако сейчас она почти полностью состоит из зеков. И битва за Бахмут, по мнению западных аналитиков, имеет все шансы забрать у России в недалекой перспективе эти «мощности» – в лице вагнеровцев.

Основатель российской частной компании «Вагнер» Евгений Пригожин еще раз публично вступил в конфликт из Минобороны России из-за прекращения поставок боеприпасов его наемникам. Он обвинил командование в том, что оно прикрыло вагнеровцам поставки снарядов и из-за этого его бойцы понесут огромные потери.

В России обостряются внутриполитические конфликты. В частности, глава ЧВК «Вагнер» Пригожин уже собирает людей на митинг против губернатора Санкт-Петербурга. Он призывает россиян выйти на протесты 8 марта и «свергнуть» губернатора.

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