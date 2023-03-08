«Французы» на чистом белорусском языке попросили белоруску переслать €200 в российский банк 1 8.03.2023, 15:04

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За это обещали полмиллиона евро.

«Добры вечар, мадам. Як ты?» — такое сообщение получила белоруска Олеся позавчера вечером. Писала якобы богатая француженка, которая болеет раком и находится в больнице под присмотром врачей. Стадия серьезная, вылечиться нереально, отчего та решила отдать €500 тыс. человеку, который хотя бы 15% из них раздаст бедным сиротам. Ну и за душу француженки помолится. Спустя несколько минут доверие достигает максимального уровня, и богатая миссис готова переслать деньги. Всей бумажной волокитой займется ее адвокат — с ним Олеся и продолжила общение, пишет onliner.by.

— Я сразу поняла, что это развод, но стало интересно, что будет дальше. Я старалась не открывать ни одной ссылки и не скачивала документы, которые мне присылали, — рассказывает Олеся.

Через несколько часов адвокат Фрэнк Бертон вышел на связь, попутав при этом пол француженки, теперь это был «он». И тут же первая уловка: адвокат представился, но сообщение обрывается на самом интересном месте и заканчивается многоточием и словом «Далее» с ссылкой (что в нее вшито, непонятно) — как будто текст свернули. Олеся не клюнула на все это и продолжила общение.

Далее адвокат просит заполнить форму, где нужно указать личные данные, указать прописку, должность, возраст, номер телефона и паспорта. Олеся заполнила все от балды, и к вечеру сертификат пожертвования, который выдавался судом первой инстанции, был готов. Быстро работают! Его выслали документом — опять же никто скачивать непонятные файлы не стал, и развод продолжился.

Осталось легализовать сертификат в нашей стране — для этого нужно было выслать €200, мол, иначе по французским законам никак. И снова файлы с этими самыми законами (мошенники все никак не сдаются!). После того как Олеся вышлет деньги, сам директор французского банка свяжется с ней для оформления перевода в размере полумиллиона евро.

После нескольких уточняющих вопросов касательно международных переводов в столь непростые времена, адвокат пишет: «Я не аматар права!» Ну и бог с ним, ребята договорились, что через день уже «юрист» вышлет реквизиты счета, который даст директор французского банка для перевода. И выслал — реквизиты российского банка на имя какого-то Вадима из Москвы. Ну и чек обязательно нужно выслать: иначе же никак не отследить.

В общем, вопросов по работе с французскими банками и меценатами осталась куча, но мошенники взяли паузу и хранят тишину.

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