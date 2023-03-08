Россия перебросила в Беларусь два огромных эшелона с военными и техникой 4 8.03.2023, 15:12

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В составах насчитали почти 100 вагонов.

Взамен отправляемых с 25 февраля 2023 года в зону боевых действий обученных в Беларуси подразделений ВС РФ в Беларусь прибывают очередные воинские эшелоны с техникой и контингентом ВС РФ, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

По информации ресурса, 6 марта со станций Московской железной дороги в Беларусь прибыло 2 воинских эшелона. Один из них под номером 967 был отправлен со станции Бекасово-Сортировочное на станцию Осиповичи-I. Он пересек границу в 13:45 того же дня через стык Осиновка — Красное, а на станцию назначения прибыл 7 марта.

В его составе находилось 47 вагонов, из них:

5 пассажирских вагонов с личным составом ВС РФ около 250 человек;

3 крытых вагона со снаряжением;

39 вагонов-платформ с воинской техникой.

Еще один состав под номером 969 отправился 6 марта с российской станции Вязьма на станцию Полонка Барановичского отделения БЖД. Он пересек границу 6 марта в 16:35 через стык Осиновка — Красное и прибыл на станцию назначения 7 марта.

В его составе находилось 49 вагонов:

4 пассажирских вагона с личным составом ВС РФ около 200 человек;

5 крытых вагонов со снаряжением;

40 вагонов-платформ с колесной и гусеничной воинской техникой.

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