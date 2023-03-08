Комплекс Емели Телеграм-канал «Наивная Политология»

8.03.2023, 15:18

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Почему россияне не могут создать ничего эффективного.

Среди героев российских сказок важнейшим фольклорным персонажем в условиях актуальной политико-социальной модели в РФ может считаться Емеля. Это персонификация менталитета сельской бедноты, даже переселенной в города, но сохранившей традиции и логику: лежишь на печи, ничего не делаешь и вдруг, по щучьему веленью, происходит чудо. Комплекс Емели - продукт сочетания менталитета аграрной общины и патернализма: феодальные модели, к которым приходят любые сверхцентрализованные системы с низкой стоимостью труда и низкой ценой человеческой жизни, формируют общество подданных, не ценящих свой труд, а «серость», упертость и глупость общины заставляют самых ярких и талантливых ее представителей бежать «за Дон» или в города, тем самым выдворяя себя за пределы подобного коллективного разума.

Емеля - неисправимый оптимист, и там, где нравственно чуждый и попавший под влияние инородной культуры труда Данила-мастер утверждает, что нужно работать, долго, тщательно, системно, Емеля верит, что волчий хвост замерзнет, если на него шептать, а если проявить терпение, то после смены заморской царицы Шамаханской на царя Додона все станет прекрасно, надо только подождать. Полезно отличать комплекс Емели от китайского «ожидания проплывания трупа врага», где ожидание активное - как у рыбака, а все приготовления уже сделаны. Святое недеяние способствует тому, что о наступлении ожидаемых событий Емеля вряд ли узнает.

Мистицизм делает Емелю азартным - единожды вбитая в голову мысль будет преследовать его до смертного одра. Вера в чудеса наполняет жизнь суевериями, теориями заговора, легендами, которые затем додумываются и переиначиваются технологами. Добавим недоверие к науке, медицине, конспирологическое мышление и постоянные попытки обхитрить Вселенную и Бога - и мы получаем человека, верящего в чудодейственную силу магии, будь то настойка на кроте, шарлатанские обряды или нумерология. Магическое мышление предполагает, что достаточно соблюдать ритуалы, верить в успех и затыкать скептиков, способных сглазить, и все само собой наладится. В сочетании с курсами позитивного мышления для эффективных менеджеров, подобный менталитет исключает шок при столкновении с реальностью, ведь серая, некрасивая действительность не соответствует «величию» воображаемого конструкта, а значит, несущественна.

Комплекс Емели свойственен и политическим силам - например, радикалам, посчитавшим, что в нынешних условиях власть начнет с ними делиться, и даже демократической общественности, считающей, что достаточно дождаться завершения нынешней политической эпохи, не анализируя свои ошибки, не вырабатывая идеи и смыслы, понятные населению, далекому от образованности.

Комплекс Емели вредит как его носителю, так и всему государству - безответственное общество не способно ни развиваться, ни создавать эффективную экономику. Дважды за последнее столетие российские власти пытались сломать менталитет общины: первый раз - большевики в 1920-е (что имеет прямое отношение к празднику 8 марта), второй - демократы в 1990-е. Однако каждый раз коллективный разум побеждал, благодаря последующему за реформами реакционизму, требующему возврата к сверхдешевому труду.

Как и все социокультурные «покемоны», Емеля может развиться в продвинутую форму - Емельяна. Сохраняя безответственность и получив малейшую реальную власть, Емельян начинает упиваться ей, бунтуя против естественного порядка вещей, ставя себя во главу всего и приступая к смелым и бездумным реформам, однако сохраняет милость к тем, кто подарил ему заячий тулуп. Сочетание комплекса Емели в низах с комплексом Емельяна в верхах приводит к диктатуре, ведь лишь она позволяет поддерживать тотальную безответственность всех перед всеми, невозможную без насилия, необходимого для управления. Емели вполне согласны с подобным ходом вещей, а то и умоляют об усилении «кровопролитиев», ведь, попав на место Емельяна, они делали бы то же самое, однако после ухода тирана всегда выясняется, что лишь он был виновником всех несчастий.

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