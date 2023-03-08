В Минске перестали строить дешевое жилье 2 8.03.2023, 15:41

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иллюстрационное фото

С начала года не было введено в эксплуатацию ни одного квадратного метра с господдержкой.

В столице Беларуси в январе 2023 года ввели в эксплуатацию всего 13,9 тыс. квадратных метров жилья общей площади, что оказалось в 4,6 раза меньше, чем в январе 2022 года, когда было построено 61,6 тыс. квадратных метров, сообщает select.by.

При этом, по данным Национального статистического комитета Беларуси, с государственной поддержкой в Минске не было введено в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья.

Все это указывает на то, что силы строителей в столице были брошены в конце прошлого года на ввод жилья в эксплуатацию, скорее всего, для того, чтобы выполнить план на год. Это сделать удалось, но жилья на конечных сроках строительства осталось мало, что и привело к спаду объемов введения его в эксплуатацию в январе.

Значительно снизились и объемы жилищного строительство в целом по стране, но не так значительно, как в Минске. В январе организациями всех форм собственности построено 2,9 тыс. новых квартир — на 1,2 тыс. меньше, чем в январе прошлого года. Введено в эксплуатацию 311,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что меньше на 22% по сравнению с данными января прошлого года.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в январе 2023 года было введено в эксплуатацию 136,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,9% от общего объема введенного жилья. В январе 2022 года данный показатель составлял 171,8 тыс. квадратных метров.

При этом для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено в январе текущего года 100,7 тыс. квадратных метров — на 21,2% меньше, чем в январе 2022 года.

В сельских населенных пунктах в январе текущего года было введено в эксплуатацию 141,7 тыс. квадратных метров жилья, что составило 45,5% от общего строительства жилья в Беларуси.

Год назад в селах в январе было возведено 134,1 тыс. квадратных метров, то есть всего 33,6% от объема ввода по стране. Таким образом, жилищное строительство на селе в 2023 году даже ускорилось, что, возможно, объясняется государственной поддержкой подобного строительства.

Кроме того, увеличились объемы строительства в Минской области: до 145,4 тыс. квадратных метров с 101,1 тыс. квадратных метров в январе 2022 года. Более того, в столичной области в январе текущего года было введено в эксплуатацию 46,2 тыс. квадратных метров жилья с господдержкой, что составило почти половину такого жилья, возведенного по всей стране.

На втором месте оказалась Брестская область, в которой в январе 2022 года было введено в эксплуатацию 72,6 тыс. квадратных метров жилья в целом, и 31,3 тыс. квадратных метров — с господдержкой.

Однако объем строительства в целом оказался существенно меньше, чем в январе 2022 года, когда было введено в эксплуатацию 93,6 тыс. квадратных метров жилья.

Остальные регионы Беларуси значительно отстали от Минской и Брестской областей. В Гродненской области было построено 39,8 тыс. квадратных метров жилья против 62,9 тыс. в январе 2022 года, в Витебской 17 тыс. против 25,9 тыс. в Гомельской — 14,4 тыс. против 43,5 тыс., и в Могилёвской — 8,7 тыс. против 11 тыс. квадратных метров.

Таким образом, в большинстве регионов Беларуси темпы жилищного строительства в начале 2022 года упали даже не на десятки процентов, а в разы. Но это является временным явлением, и в течение нескольких месяцев можно ожидать постепенного восстановления объемов строительства.

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