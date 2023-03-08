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Сколько стоят тюльпаны и розы в Польше и Беларуси

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  • 8.03.2023, 15:47
  • 5,964
Сколько стоят тюльпаны и розы в Польше и Беларуси

Разница впечатляет.

Два букета роз на цветочном рынке в Польше стоили 35 злотых (22,5 рубля). Это 19 роз. Фото тюльпанов и роз с цветочного базара прислала читательница EX-PRESS.BY.

— Странный парадокс. В Борисове одна роза стоит около 3 рублей. Ладно, заграничные, а это местные же. Это очень удивляет! — написала она.

Цены на цветы в Польше разные: от 10 (6,5 рублей) до 20 злотых (13 рублей) за букетик от 9 бутонов.

В Борисове за 9 роз придется отдать около 27 рублей, ну никак не 6 или 13.

5 длинных роз в борисовском «Евроопте» стоят 14,99 рубля, а букет из 5 штук — 12,99 рубля.

Тюльпаны в Борисове 7 марта на улице продавали по 3 рубля за штуку, в больших магазинах — чуть дешевле, если брать букет.

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