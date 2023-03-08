«Совпадение? Не думаю!» 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.03.2023, 15:53

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На диверсию похоже.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев следом за «великим геополитиком» отсыпал свою порцию дежурных поздравлений женщинам с праздником 8 марта.

Между прочим, обратите внимание на особенность его речи. Он говорит так, будто забивает мелкие гвоздики молоточком. Тук-тук, так-так.

Шелуху слов Дмитрия Медведева обсуждать не будем. В отличие от «великого политика», за спиной которого во время его речи второй год подряд туманится статуя Екатерины II, Дмитрия Анатольевича поместили в другие интерьеры. Он поздравляет с «весенним праздником, который олицетворяет возрождение и красоту» на фоне застывших, усыпанных снегом огромных зимних елей.

Расположился зампред Совбеза на балконе или веранде какого-то особняка или дворца. Сразу встает вопрос – что это? На Тоскану не похоже – там тепло, да и не пускают. Тогда что за роскошь? Россия – страна небогатая. Имело смысл поехать в деревню и там, хрустя по снегу валенками, обратиться на привычном фоне российской жизни к стране. Или из окопа на передовой, куда зампред Совбеза вместе с великим геополитиком загнал страну.

Одет Дмитрий Медведев шикарно. Дорогое по виду серое пальто. Цена, наверное, такая, что обычному человеку со средней зарплатой, за всю жизнь на него не заработать.

Но ведь серый цвет – не то, что нужно, учитывая, что Дмитрия Медведева считают посредственностью. Можно было, например, выступить в красных цветах – ранний думский Жириновский носил иногда красный пиджак. А так вышло не очень. Похоже, что не без умысла принижают образ.

Хорошо, однако, уже то, что пальто не кожаное. Какой умник-имиджмейкер посоветовал Дмитрию Анатольевичу в свое время обтянуться кожей и отправиться на танковый завод? Дело в том, что на широко известном фото фюрера времен Второй мировой, преступник всех времен и народов шествует по танковым цехам в коже. «Совпадение? Не думаю!» На диверсию похоже. Англосаксонскую.

В общем, застывшая за спиной Путина пораженная его величием Екатерина и озябнувшие на морозе елки были сегодня едва ли не равноправными персонажами обращения президентов-сменщиков к народу. Взгляд постоянно перемещался на задник поздравительных речей.

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