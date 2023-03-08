Акт бессилия, приказ китайцев, шоу для Путина: что украинцы думают о заявлении Лукашенко 1 8.03.2023, 16:34

5,246

Белорусский диктатор закатил истерику из-за взрыва в Мачулищах.

Лукашенко подтвердил повреждение российского самолета ДРЛО А-50У в Мачулищах, назвав его «терактом». Диктатор в истерике сыпал оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, обвинив Киев в причастности к взрыву на аэродроме в Мачулищах.

Сайт Charter97.org посмотрел, как в Украине отреагировали на заявления Лукашенко.

По мнению полковника запаса Вооруженных сил Украины, летчика-инструктора Романа Свитана, белорусский диктатор получил задачу от китайцев эскалировать ситуацию.

«Зря он это сделал. После такого рода заявлений Лукашенко однозначно вместе с Путиным будет отвечать за эскалацию год назад. Он соучастник убийств в Буче, Ирпене, которые совершили части, зашедшее из Беларуси. Пострадало очень много людей. Лукашенко такой же преступник, как и Путин. Его ждет примерное такая же судьба — суд, если доживет», — считает полковник.

Украинский журналист Владислав Гирман считает, что узурпатор намолол столько глупостей и оскорблений из-за страха потерять власть.

«У него сейчас остался один единственный путь – убедить Путина в своей чрезвычайной лояльности. Он стремится выторговать себе хотя бы губернаторство», — написал журналист.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что истерика, которая есть в Беларуси и России, будет только усиливаться.

«Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, не выдерживают и на территории России. Они сейчас безумствуют, не знают, что им делать, как решить вопросы, которые они считали, они очень быстро могли решить. Более того, с каждым днем становится проблем все больше, не только в России, но и в Беларуси», — сказал Данилов.

Председатель комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает, что таким поведением Лукашенко показал свой нижайший бандитский уровень.

«По сути, он охарактеризовал себя. Если глава государства, даже нелегитимный диктатор, вместо рациональных аргументов опускается до уровня площадной брани, то это говорит о его полной безнадежности. По всей видимости, минский диктатор окончательно попал в зависимость от кремлевского диктатора», — сказал Мережко.

«Лукашенко позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», —заявили в МИД Украины.

Украинский народный депутат, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко считает, что бессмысленно обращать внимание на угрозы Лукашенко, потому тот уже ничего не решает.

«Беларусь сегодня оккупирована Россией. Вчерашнее шоу в исполнении Лукашенко про «теракт», «айтишников» и прочую ересь, которую он как обычно нес, тому подтверждение. Нужно это прекращать.

Лукашенко — просто путинская марионетка, на этом все», — заявил парламентарий.

Анализируя заявление Лукашенко военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский отметил, что белорусская пропаганда действует по советским методичкам.

«Он забыл про «Моссад», южноамериканскую, румынскую, польскую разведки и десяток других. Отвечу просто — в Беларуси 37-ой год. Человек сознается во всех грехах и работе на два десятка разведок. Назначить виновного — это очень просто. Им может стать любой человек, который, к примеру, косо посмотрел на проходящего милиционера. Остальное — дело техники», — заявил полковник в интервью сайту Charter97.org.

По мнению экс-советника министра внутренних дел и главы Офиса президента Украины Виктора Андрусива, Лукашенко уже давно никуда не петляет и выполняет все, что ему говорит хозяин Кремля.

«Своими заявлениями он просто говорит словами Путина. И Зеленский для него «гнида» не из-за беспилотника, а из-за того, что не сдался, не убежал. Гнида — это путинское слово, которым Лукашенко в очередной раз лижет зад своего хозяина», — написал Андрусив в телеграм.

Лидер «Правого сектора», cоветник главнокомандующего ВСУ Дмитро Ярош был более резок в оценке слов белорусского диктатора.

«Лукашенко, подстилка Путина, назвал президента Украины «гнидой», потому что белорусские партизаны ударили по разведывательному самолету А-50 кацапстана, который наводил ракеты по Украине…

Я, конечно же, понимаю, что нам совершенно не нужен еще один активный фронт и верховный главнокомандующий действует в этой парадигме… Но, честно говоря, системное национально-освободительное движение на территории Беларуси нам крайне необходимо, как и ликвидация режима путинской проститутки Лукашенко.

А за «гниду» этот кремлевский таракан еще ответит… Сдохнет.

Жыве Беларусь! Слава Украине!» — написал Ярош в «Фейсбуке».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».