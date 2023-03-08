Atlantic Council: Турция должна быть готова к жесткой игре с Россией 8.03.2023, 16:46

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На карте стоят интересы Анкары.

Турция должна приложить усилия, чтобы сохранить свою роль как ключевого члена НАТО в Черном море, и решить более серьезную проблему – сохранить свободу судоходства, заблокированную Россией. Об этом идет речь в исследовании аналитического центра Atlantic Council.

Аналитики центра указывают: после того, как Россия вторглась в Украину, она фактически наложила вето на свободное передвижение судов в Черном море. Из-за этого не удается в полной мере реализовать и возможности «Зернового соглашения», которое было заключено с помощью ООН и Турции.

«Россия блокирует работу зерновых коридоров при посредничестве Турции и препятствует судоходству в Черном море – без какой-либо реакции со стороны Анкары. Фактически Москва заблокировала свободу судоходства в Черном море, превратив море в «русское озеро». Спустя год после начала войны пришло время обратиться к первопричине проблемы – а именно к российскому контролю над морскими путями – вместо того, чтобы сосредотачиваться на технических деталях того, как сохранить зерновую сделку», – указывают аналитики Центра.

Они также подчеркивают, что Путин неоднократно грубо нарушал договоренности с президентом Турции Эрдоганом. В частности, Россия ударила ракетами по Одесскому морскому порту, сорвав зерновую сделку, заключенную накануне в Стамбуле. Также Украина выразила обеспокоенность тем, что Россия использует коммерческие суда для перевозки оружия через пролив Босфор - что является явным нарушением Конвенции Монтрё.

«Турция никогда не уклонялась от жесткой игры, когда на карту поставлены ее интересы или поставлены под сомнение ее региональные амбиции. Российская оккупация Черного моря подрывает не только усилия Турции по смягчению глобального продовольственного кризиса, но и режим Монтрё, предоставляющий коммерческим судам неограниченный доступ к турецким проливам», – указывают в Atlantic Council.

Эксперты центра высказали уверенность, что мир должен приложить дипломатические усилия, чтобы прекратить оккупацию Россией Черного моря.

«Если Россия не отреагирует на дипломатию, то НАТО пора разместить значимое военно-морское присутствие в Черном море, чтобы защитить торговые перевозки, идущие в украинские порты и из них. Это не только подчеркнет роль Турции как ключевого члена НАТО в Черном море, но и поможет решить более серьезную проблему: сохранение свободы судоходства и ослабление продовольственного кризиса на глобальном Юге», – резюмируют в Atlantic Council.

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