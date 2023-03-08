Названы пять простых продуктов, восстанавливающих кишечник 1 8.03.2023, 17:26

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Один из них – мята.

Канадские гастроэнтерологи Университета МакМастер считают, что старые лекарственные средства на основе мяты перечной и волокна, были вытеснены несправедливо, пишет medicina.ua.

Природные лекарственные средства более безопасны и доступны по цене, а по силе действия не менее эффективны, чем лекарства на химической основе.

Мята – одно из самых древних лечебных растений. Ее находили в египетских гробницах, построенных за тысячу лет до нашей эры. Средства из мяты эффективны для людей с определёнными кишечными проблемами, включая брюшную боль, дискомфорт и спазмы в желудке, периодический запор или понос.

При приеме мятного масла внутрь раздражаются рецепторы слизистой оболочки желудка и кишечника, ментол усиливает перистальтику, оказывает антисептическое действие. При этом ограничиваются процессы гниения и брожения, усиливается секреция пищеварительных желез. Оптимизирует пищеварение, купирует приступы изжоги, колики. При проведении опытов на белых крысах мятное масло способствовало предупреждению развития язвенного процесса в 50% случаев.

Исследование, проведенное на 2,5 тыс. человек, показало быстрое и эффективное воздействие мяты против желудочно-кишечных проблем, таких средств, как шелуха исфагулы и гиосцин.

Однако данные средства также нужно применять после врачебной консультации. Возможны аллергические реакции из-за присутствия ментола, большие дозы эфирного масла в ингаляционных смесях провоцируют бронхоспазм, расстройства дыхания.

Также специалисты посоветовали чаще употреблять все виды кокосовых продуктов, особенно йогуртов, и жирную рыбу. Одно из исследований, показало, что содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты помогают в лечении хронических заболеваний, связанных с работой кишечника. К ним относятся нарушение обмена веществ, ожирение и рак толстой кишки.

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