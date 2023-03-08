Южная Корея публично разрешила поставить гаубицы Украине
- 8.03.2023, 17:33
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Польша будет поставлять Киеву оружие с южнокорейскими компонентами.
Сеул впервые одобрил поставку Украине из Польши гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами. Об этом сообщает Reuters.
Польские гаубицы производит компания Huta Stalowa Wola. Она подписала контракт на производство южнокорейских шасси в Польше с компанией Samsung Techwin в 2014 году.
Варшава объявляла о поставках Krab для украинской армии в мае прошлого года. Южная Корея тогда официально не подтверждала, что дала своё разрешение на реэкспорт оружия со своими компонентами.