Южная Корея публично разрешила поставить гаубицы Украине 8.03.2023, 17:33

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Польша будет поставлять Киеву оружие с южнокорейскими компонентами.

Сеул впервые одобрил поставку Украине из Польши гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами. Об этом сообщает Reuters.

Польские гаубицы производит компания Huta Stalowa Wola. Она подписала контракт на производство южнокорейских шасси в Польше с компанией Samsung Techwin в 2014 году.

Варшава объявляла о поставках Krab для украинской армии в мае прошлого года. Южная Корея тогда официально не подтверждала, что дала своё разрешение на реэкспорт оружия со своими компонентами.

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