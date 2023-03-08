Как изменилась стоимость подарков к 8 марта за год Telegram-канал «Нашы Грошы»

8.03.2023, 17:41

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Праздничный калькулятор.

Гендерные праздники в нашей стране уже давно ассоциируются с традиционными подарками. Если на 23 февраля мужчины получают годовой запас носков и пены для бритья, то на 8 марта женщины купаются в цветах, шампанском и объедаются шоколадом. Совсем недавно мы пробовали посчитать, сколько тратит руководство страны на свою армию в «носочном» эквиваленте, сегодня продолжим смелые эксперименты и посмотрим, как вырос индекс «шампанского и шоколада» за последний год.

Конечно, правильнее было бы отследить, что произошло за это время с ценами на цветы, но, увы, подробной и точной информации по этому поводу у Белстата нет, мало того, букет цветов — очень индивидуальный выбор. Кто-то довольствуется тремя гвоздиками, а кто-то сотней метровых роз. А вот бутылка шампанского и шоколадка актуальности не потеряют никогда.

Наблюдая за тем, как изменилась цена такого праздничного набора, мы можем сделать сразу несколько интересных выводов.

Первое. При том, что инфляция в стране за 2022 год составила 12%, стоимость комплекта «шампанское и шоколадка» выросла в среднем по стране вдвое больше — на 25%. Это четко показывает, что средний инфляционный показатель может сильно розниться по отдельным категориям товаров, особенно тех, на которые не введен «жэстачайший контроль». При этом, если говорить отдельно про шоколад, то он подорожал в среднем на 19%, а шампанское — на 28%.

Второе. Стоимость набора ощутимо отличается в зависимости от региона страны. Причем как по цене, так и по тому, на сколько повысилась стоимость за год. Дешевле всего «шоколад и шампанское» сейчас в Витебской области — 16 рублей 82 копейки (за год цена выросла на 29%, год назад она составляла 13 рублей 5 копеек). Дороже всего набор будет стоить в Могилевской области — 20 рублей 36 копеек.

Третье. Мы видим, что в больше всего шоколад и шампанское подорожали в тех регионах, где еще год назад на них были самые низкие цены, например, в Брестской области они прыгнули сразу на 40%, с 12 рублей 76 копеек до 17 рублей 85 копеек. В Могилевской области, где в прошлом году набор стоил дороже всего, 17 рублей 18 копеек, прирост составил всего 14%, то есть чуть выше, чем официальная инфляция.

При этом отдельно шампанское в Могилевской области подорожало всего на 10%, а в Гомельской — на 39%. С шоколадом тоже все очень интересно, в Минске он за год подорожал всего на 4%, а в Брестской области — на 50%.

По сути, мы наблюдаем, что цены, заметно поднявшись, в общем-то приходят к более усредненному показателю по стране в целом, разница между минимум и максимумом в регионах составляет 3 рубля 54 копейки, год назад она была больше — 4 рубля 84 копейки. И в этой «уравниловке» нет ничего хорошего, судя по всему, причина ее — уход с белорусского рынка крупных украинских и европейских производителей (например, того же Roshen), в результате чего конкуренция ослабла, а незаполненные ниши заняли производители с большей ценой, и далеко не всегда — лучшим качеством.

В заключение мы хотели бы намекнуть мужчинам, что не только шампанское и шоколад — единственно возможные подарки для любимых. Рассмотрим, к примеру, как изменилась стоимость ювелирных изделий из золота. В 2022 году, по информации Белстата, один грамм золотых украшений в среднем стоил 224 рубля, а к 2023 его стоимость поднялась до 282 рублей (таким образом, рост составил плюс 26%, при том, что цена золота на мировом рынке, напротив, за год опустилась на 10%). Самый дешевый грамм ювелирных изделий сейчас в Гомельской области (224 рубля) а самый дорогой — в Витебской (303 рубля).

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