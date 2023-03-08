Скончался российский миллиардер Сергей Гришин 7 8.03.2023, 17:47

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Сергей Гришин

В 90-х он едва не довел экономику России до экономического коллапса.

Около месяца назад бывший совладелец «РосЕвроБанка» Сергей Гришин был госпитализирован с нарушением мозгового кровообращения. По данным телеграм-канала «Baza», он скончался 6 марта.

Гришин известен тем, что за 15 миллионов долларов продал свой особняк в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл.

Также Гришин утверждал, что едва не довел экономику России до экономического коллапса в 90-х, придумав схему авизо. Обращаясь в 2018-м году к тогдашнему главе США Трампу с просьбой предоставить американское гражданство, Гришин заявлял, что в Эстонии и России украл так много денег, что даже не может назвать точную сумму, потому что этого не знает никто.

— Многие думают, это чеченцы придумали схему с авизо. Это не так. Ее придумал я. Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено. Я нашел нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках. От имени эстонских банков я изготавливал дубликат авизо, как будто бы оригинал утерян. Сумма в авизо была написана та, которую мне хотелось. Она была полностью поддельной и ничем не была подкреплена, — рассказывал Сергей Гришин.

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