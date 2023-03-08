«60-летний дед рассказывал про войну и голод» 8 8.03.2023, 17:52

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Белорус рассказал, как ее сына в школе обрабатывал пропагандист.

Читатель Telegram-канала «Баста!» рассказал, как его сына в школе обрабатывал пропагандист:

— Приходил пенсионер, чтобы рассказать, как им было плохо после войны, как они поднимали страну и ели кукурузную муку вместо хлеба. И что они были создателями, а нынешнее поколение — ничего не может.

И все бы ничего, если бы не несколько «но»! Первое, самое главное: дед, который пришел, был лет 60-ти, про голод он не мог знать. Я пятый сын в семье, прошел 90-ые, и знаю, что такое развал Союза, что такое голод. Второе — 60-летний дед рассказывает про войну? Смешно! Рассказывал про то, что он созидал, а мы не сохранили. Любому человеку отвечу: Я горжусь тем, что сделал в своей жизни, а мой сын и дети его поколения сделают еще больше.

Прошу всех матерей и отцов, которые это читают, обратить внимание. Я попросил своего сына сообщить мне о том, если придут к нему в школу придут пропагандисты. Сын сообщил. И я смог конструктивно и без агрессии объяснить, почему дед, который приходил к ним в школу, не прав. И что есть другая правда.

Белорус обратился к родителям школьников и призвал противостоять пропаганде:

— Огромная просьба к родителям — не молчите, вы можете повлиять на своих детей! Это не сложно и займет всего 5 минут вашего времени, чтобы объяснить ребенку, что такое хорошо, и что такое плохо.

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