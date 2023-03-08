Зеленский встретился с генсеком ООН Гутерришем 2 8.03.2023, 17:58

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Основной темой встречи было продление «зернового» коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся в Киеве с визитом генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Цензор.НЕТ.

«Рад приветствовать сегодня в Киеве - уже третий раз с начала полномасштабной российской агрессии - Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша и делегацию ООН», - говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность того, что именно в Киеве продолжается обсуждение того, как вернуть мир, международную безопасность и полную силу Устава ООН.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в столицу Украины с официальным визитом 8 марта. Это уже третий визит Гутерриша в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Ожидается, что главной темой переговоров генсека ООН и президента Украины Владимира Зеленского станет продление «зернового соглашения».

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